حقيقة أغرب من الخيال...حيوان يتبوّل من فمه!

في عالم الحيوانات غرائبٌ لا تُصدّق، ربما سمعت ببعضها بالفعل، لكن من المؤكد أن هناك الكثير الذي لم تسمع به بعد.. على سبيل المثال، هل كنت تعلم أن أحد أنواع السلاحف تتبول من فمها؟

تابع المقال لتتعرّف على هذا النوع من السلاحف.



إنّها سلحفاة سوفت شيل ذات القشرة الناعمة والتي تعتبر من الكائنات الغريبة للغاية عندما يتعلق الأمر بوظائف أعضائها المختلفة. فهذا النّوع من السلاحف يستخدم الفم لإخراج البول بينما تسبح في المسطحات المائية العذبة.

وإذا كانت هذه السلاحف تتمشى على اليابسة وشعرت برغبة في التبول، فإنّها تتّجه إلى أقرب بركة أو مسطح مائي كي تخرج اليوريا، وهو منتج النفايات الرئيسي في البول، من فمها ثم تخرج ثانية إلى اليابسة.

والغريب في الامر، أنّ هذه السلحفاة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء آسيا، إذ تُستخدم في الطب الشعبي، حيثُ يُعتقد أنّ لحمها الناعم، الغني بالبروتين، يُساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.

كما أنّها تُستخدم في كثير من المناطق كوجبة غذاء لذيذة غنّية بالفيتامينات والكالسيوم.