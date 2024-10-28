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كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق أبل لقياس نسبة السكر في الدم

منوعات

2024-10-28 | 12:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق أبل لقياس نسبة السكر في الدم
458 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، اختبرت شركة أبل، التي تسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم في مجال الرعاية الصحية، تطبيقًا هذا العام لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض السكري في إدارة تناولهم للطعام وإجراء تغييرات على نمط حياتهم.

واختبرت الشركة الخدمة على موظفين مختارين في وقت سابق من هذا العام، كجزء من جهودها الأوسع نطاقًا في ميزات قياس نسبة السكر في الدم، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن العمل سري، وعلى الرغم من أن أبل ليس لديها خطط لإطلاق التطبيق، فقد تقوم الشركة في نهاية المطاف بدمج التكنولوجيا في منتجات صحية مستقبلية، بما في ذلك متتبع الجلوكوز غير الجراحي الذي كانت تطوره لأكثر من عقد من الزمان.
 
وكان الموظفون المشاركون في الاختبار بحاجة إلى التحقق من أنهم مصابون بمرض السكري من خلال اختبار الدم، وهذا يعني أنهم لا يعانون حاليًا من مرض السكري ولكن قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالنوع الثاني من المرض، وكجزء من الاختبار، قاموا بمراقبة نسبة السكر في الدم بنشاط من خلال أجهزة مختلفة متوفرة في السوق ثم سجلوا تغييرات مستوى الجلوكوز استجابة لتناول الطعام.
 
الفكرة وراء النظام هي إظهار للمستهلكين كيف يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر على نسبة السكر في الدم - على أمل إلهام التغييرات التي يمكن أن تمنع مرض السكري، على سبيل المثال، إذا سجل المستخدمون أنهم تناولوا المعكرونة على الغداء وأن نسبة السكر في الدم لديهم ارتفعت، فيمكن إخبارهم بالتوقف عن تناول المعكرونة أو التحول إلى البروتين.
 
وكانت الدراسة تهدف إلى استكشاف الاستخدامات المحتملة لبيانات نسبة السكر في الدم والأدوات التي يمكن للشركة أن تخلقها للمستهلكين، وفي الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، تم إيقاف اختبار التطبيق مؤقتًا للسماح لشركة Apple بالتركيز على ميزات صحية أخرى.
 
ويشير العمل إلى أن تتبع الجلوكوز وتسجيل الطعام يمكن أن يكونا منطقتين مهمتين للتوسع لشركة آبل في المستقبل، ويفتقر تطبيق الصحة الحالي للشركة إلى ميزات تسجيل الوجبات، وهو ما يتناقض مع الخدمات المنافسة، ويمكن أن يؤدي البحث أيضًا إلى قيام آبل بدمج تتبع الجلوكوز من جهات خارجية بشكل أعمق في عروضها.
 
ولم يكن البحث مرتبطًا بشكل مباشر بجهود Apple الطويلة الأمد لبناء جهاز مراقبة الجلوكوز بدون وخز، ولكنه قد يساعد في النهاية في إعلام الشركة بكيفية تعاملها مع هذا المشروع، ويعد الفاحص غير الجراحي أحد أكثر مبادرات Apple الصحية طموحًا، وتكمن الفكرة في تحليل دم الشخص دون وخز الجلد - وهو تقدم رائد محتمل في مكافحة مرض السكري.
 
وغالبًا ما تستخدم Apple دراسات الموظفين لتجهيز ميزات الصحة للإطلاق العام، لقد اتخذت مسارًا مشابهًا مع مساعد السمع وميزات اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم لـ AirPods و Apple Watch، وتمتلك الشركة التي يقع مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا العديد من المختبرات في حرمها الجامعي لاختبار الميزات الصحية.
 
وكانت دراسات الجلوكوز سرية للغاية - حتى بالمقارنة مع مشاريع Apple السابقة - وكان الموظفون بحاجة إلى فحص محدد من المديرين قبل أن يتمكنوا من المشاركة في البرنامج، كما كانت هناك حاجة إلى العديد من الاتفاقيات الطبية وعدم الإفصاح للمشاركة.
 
واليوم، تتطلب أنظمة اختبار الجلوكوز عادةً عينة دم، غالبًا من خلال وخز الإصبع، وهناك أيضًا رقعة صغيرة يتم ارتداؤها على الكتف من Abbott Laboratories و Dexcom وهي أقل إرهاقًا - على الرغم من أنها لا تزال تتطلب الإدخال في الجلد.
 
ومنذ حوالي 15 عامًا، شرعت Apple في إنشاء شيء أقل تدخلاً، كان المشروع - الملقب بـ E5 - تحت الرادار في البداية لدرجة أن Apple أنشأت شركة تابعة تسمى Avolonte Health LLC لتشغيله، وتم نقل هذه الوحدة في النهاية إلى مجموعة تقنيات الأجهزة التابعة لشركة Apple ويديرها الآن نائب رئيس رقائق السيليكون في الشركة.
 
وفي العام الماضي، ذكرت بلومبرج نيوز أن شركة أبل أحرزت تقدماً في المشروع وتعتقد أنها كانت في طريقها أخيراً لتسويق التكنولوجيا تجارياً. لكن المنتج الفعلي لا يزال على بعد سنوات. قبل أن تتمكن الشركة من تقليص حجم المستشعر بما يكفي ليتناسب مع ساعة ذكية، تعمل على نموذج أولي بحجم آيفون. وحتى مع هذا الشكل، واجهت أبل تحديات مع التصغير والسخونة الزائدة.

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