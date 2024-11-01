سرطان البروستاتا سيتضاعف خلال 20 عاما.. ما السبب؟

وأكد الباحثون في التقرير أن هذا الارتفاع سيأتي في ظل تغيرات ديموغرافية تشهدها الفقيرة، التي بدأت تواكب دولًا أغنى مع زيادة متوسط العمر المتوقع.وأوضح التقرير أن "عدد الحالات الجديدة سنويًا سيزيد من 1.4 مليون حالة في عام إلى 2.9 مليون حالة بحلول عام 2040".ويعود السبب وراء هذا الارتفاع إلى التحسن في متوسط العمر المتوقع، مما يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا النوع من السرطان، الذي يعتبر الأكثر انتشارًا بين الرجال، حيث يمثل حوالي 15% من إجمالي .وتشير الدراسات إلى أن سرطان البروستاتا غالبًا ما يظهر بعد سن الخمسين، وتزداد معدلات الإصابة به مع تقدم الرجال في العمر.وبحسب الباحثين، فإن الزيادة في سرطان البروستاتا في النامية تتماشى مع تحسن متوسط العمر المتوقع.وأكدوا أن السياسات الصحية العامة لن تستطيع التأثير على هذه التغيرات بنفس القدر الذي يمكن أن تؤثر به على أمراض مثل سرطان الرئة أو أمراض القلب.وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية تلعب دورًا في الإصابة بسرطان البروستاتا، إلا أن التحكم فيها يعد أكثر تعقيدًا مقارنةً بعوامل مثل التدخين التي تُعتبر سببًا رئيسيًا لسرطان الرئة.كما وجدت صلة بين زيادة الوزن وبين الإصابة بسرطان البروستاتا، لكن لا يزال هناك غموض حول ما إذا كان الوزن الزائد سببًا مباشرًا للإصابة بهذا النوع من .ودعت الدراسة السلطات الصحية في النامية إلى تشجيع الفحص المبكر لسرطان البروستاتا، حيث إن تشخيص المرض في مراحل متأخرة غالبًا ما يحول دون توفير علاج فعال.في السياق، تبرز أهمية الوعي الصحي وتعزيز برامج الفحص للكشف المبكر، مما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناتجة عن هذا المرض.ومع ارتفاع معدلات الإصابة، يصبح من الضروري على الحكومات والمجتمعات الصحية العمل معًا لمواجهة هذا التحدي الصحي المتزايد، وتحسين رعاية المرضى والوقاية من سرطان البروستاتا في جميع أنحاء العالم.