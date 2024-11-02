ماذا تفعل عند سماح هاتفك الخلوي بإجراء مكالمات الطوارئ فقط؟

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تظهر رسالة "مكالمات فقط" عندما لا يتصل الهاتف بشبكة المشغل، مما يجعل وظائف الهاتف تقتصر على مكالمات فقط.

ووفق موقع "إنفوباي" الإخباري، تتراوح الأسباب الأكثر شيوعًا لذلك بين وضع بطاقة "SIM" بشكل سيئ إلى التغطية الضعيفة، حيث يجب على المستخدمين التحقق من "وضع الطيران"، وموضع بطاقة "SIM"، والانتقال إلى المناطق ذات الإشارة الأفضل في المنطقة.

وفي حال استمرار المشكلة، فقد تكون هناك حاجة إلى القيام بخيارات أخرى؛ مثل التحديد اليدوي للمشغل، أو إعدادات الشبكة، أو إعادة ضبط المصنع.

وعندما تظهر رسالة "مكالمات فقط" على جهاز ، هناك عدة حلول يمكن تجربتها، حيث يجب التأكد من إيقاف تشغيل "وضع الطيران"، ثم قم بإزالة بطاقة "SIM" وتنظيفها بلطف، ثم أعد وضعها مرة أخرى قبل إعادة تشغيل هاتفك.

وفي حال استمرت المشكلة، يجب عليك تحديد المشغل يدويًا في الإعدادات " الاتصالات"، شبكات الهاتف المحمول، مشغلو الشبكات، وإلغاء تنشيط "التحديد تلقائيًا"، واختيار المشغل المحدد.

بينما ستحتاج إلى إعادة ضبط إعدادات الشبكة، مما يؤدي إلى حذف الإعدادات المخزنة، ولكن يمكن إصلاح المشكلات المعقدة، في حال استمرت المشكلة.

وكملاذ أخير، ستعيد إعادة ضبط المصنع الهاتف إلى حالته الأصلية، مما يؤدي إلى حذف جميع البيانات، لذا يعد عمل نسخة احتياطية أمرًا ضروريًا.

تجنب فشل الاتصال بالهاتف الخلوي

ويبدأ منع فشل الاتصال بالهاتف الخلوي بالصيانة الأساسية، حيث يجب عليك التأكد من تحديث هاتفك دائمًا بأحدث إصدارات البرامج، لأنها تساعد في إصلاح الأخطاء وتحسين استقرار .

وكذلك يجب تجنب تعريض الجهاز للصدمات أو الرطوبة التي قد تؤدي إلى تلف بطاقة "SIM" أو المكونات الداخلية المسؤولة عن تفعيل البطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التحقق من أن التطبيقات التي تدير الاتصال، مثل أو "VPN"، تم تفعيلها بشكل صحيح، ولا تتداخل مع الإشارة.

كيف تتجنب المشاكل المستقبلية

وتعد الصيانة الدورية للهاتف الخلوي أمرًا أساسيًا لمنع مشاكل الاتصال وإطالة عمره الإنتاجي على المدى الطويل.



ولتجنب المخاطر، أول شيء يجب فعله هو استخدام واقيات الشاشة لتجنب الأضرار المادية.

كما يجب إجراء التنظيف الدوري لمنفذ "SIM" والموصلات الأخرى لتجنب تراكم الغبار والأوساخ، وإلى جانب ذلك، يجب عدم تنزيل التطبيقات من مصادر مشبوهة قد تسبب أعطالا أو تبطئ النظام.