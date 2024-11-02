تجنب الاحتيال عند شرائك هاتف آيفون

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مع تزايد الطلب على هواتف آيفون في جميع أنحاء العالم، أصبحت هذه الأجهزة رمزًا للتكنولوجيا المتطورة والمكانة الاجتماعية، ومع ذلك، يزداد عدد المنتجات المقلدة التي تشبه الهواتف الأصلية بشكل ملحوظ، مما يجعل من الضروري للمشترين التأكد من جهازهم قبل الشراء.

وتمكنت أبل من تحقيق حوالي 39 مليار دولار أمريكي، من الإيرادات من مبيعات هواتف آيفون في الربع الثالث من عام 2024، وأدى الطلب المرتفع على هواتف آيفون أيضًا إلى ارتفاع عدد النسخ المقلدة التي تكاد تكون مطابقة للأجهزة الحقيقية.

وإذا اشتريت هاتف آيفون من مصادر موثوقة مثل متجر أبل، فلا داعي للقلق؛ ولكن إذا اشتريته من بائعين غير مصرح لهم أو قدمته للإصلاح في أسواق غير موثوقة، يجب عليك الحذر من عمليات الاحتيال، فقد كانت هناك أبلغ فيها أشخاص عن استلام هواتف آيفون مزيفة أو استبدال أجهزتهم الأصلية بأجهزة مقلدة أثناء الإصلاحات.

ومع بدء مبيعات رأس السنة قريبًا عبر الأسواق أو عبر الإنترنت، من المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة. لذا، سواء كنت تشتري جهازًا جديدًا أو مجددًا أو تريد ببساطة التحقق من جهازك الحالي، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحقق مما إذا كان جهاز آيفون أصليًا أم مزيفًا.

تحقق من العبوة والملحقات

تتمثل إحدى الخطوات الأولى للتحقق من صحة جهاز آيفون الخاص بك في فحص العبوة والملحقات، حيث تشتهر أبل باهتمامها الدقيق بالتفاصيل، حتى في عبواتها.

وتتميز علب آيفون الأصلية بأنها متينة، وتحتوي على صور عالية الجودة ونص دقيق؛ يجب أن تتوافق الملحقات الموجودة داخل العلبة، مثل الكابل، مع معايير أبل ذات الجودة العالية، فإذا لاحظت طباعة رديئة أو عبوة فضفاضة أو ملحقات غير متطابقة، فقد يكون هذا بمثابة إنذار.

تحقق من الرقم التسلسلي

مثل كل ، يتمتع آيفون برقم تسلسلي فريد ورقم هوية المعدات المحمولة الدولية (IMEI)، للعثور على الرقم التسلسلي، انتقل إلى الإعدادات ثم "عام" وبعدها "حول"، ثم قم بزيارة صفحة التحقق من التغطية الخاصة بشركة أبل وأدخل الرقم التسلسلي.

إذا كان جهازك أصليًا، فسيعرض الموقع الإلكتروني تفاصيل حول طراز آيفون وحالة الضمان والمعلومات الأخرى ذات الصلة؛ وللتحقق من رقم IMEI، اطلب *#06# على جهاز آيفون الخاص بك، وثم قارن الرقم المعروض برقم IMEI المدرج على العلبة ومكان بطاقة SIM، حيث يجب أن تتطابق جميع الأرقام.

تحقق من جودة التصنيع

تشتهر أجهزة آيفون ببنيتها المتميزة والمتينة، فعندما تمسك بجهاز آيفون أصلي، تشعر أنه متين ومصمم جيدًا، بدون أجزاء فضفاضة أو فجوات، كما يجب أن يكون شعار أبل الموجود على الظهر محاذيًا تمامًا وأن يكون ناعمًا عند اللمس.

انتبه جيدًا إلى التصميم العام والميزات المادية لجهاز آيفون الخاص بك، يجب أن يتوافق حجم الشاشة وجودة العرض والوزن والسمك مع مواصفات الطراز الرسمي؛ قم بإزالة درج بطاقة SIM وافحص الفتحة، وغالبًا ما تحتوي أجهزة آيفون المقلدة على عيوب مرئية في بنائها، مثل الحواف الخشنة أو الشعارات غير المحاذية أو الأزرار الفضفاضة، والتي يمكنك اكتشافها بسهولة إذا نظرت من كثب.

تحقق من البرنامج والميزات

تعتبر البرامج من أهم الطرق للكشف عن جهاز آيفون مزيف، تعمل أجهزة آيفون الأصلية الخاص بشركة أبل، يمكنك التحقق من ذلك بالانتقال إلى الإعدادات ثم "عام" ثم "تحديث البرنامج" لمعرفة ما إذا كان جهازك يعمل بأحدث إصدار من iOS.

وعلى عكس أجهزة آيفون المزيفة، التي قد تعمل بنظام أندرويد مصمم ليبدو كأنه iOS، فإن جهاز آيفون الأصلي يعمل دائمًا بنظام iOS، حاول أيضًا استخدام Siri بالضغط على زر الطاقة أو قول "Hey Siri". إذا لم يتم تنشيط Siri، فقد يكون جهاز آيفون الخاص بك مزيفًا.

قم بزيارة مركز خدمة أبل



إذا لاحظت أي علامات تحذيرية أو كنت غير متأكد من صحة جهاز آيفون الخاص بك، فإن أفضل طريقة للتأكد بنسبة 100% هي زيارة مركز خدمة أبل المعتمد والطلب من الخبراء فحصه.