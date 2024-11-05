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هكذا يمكن جعل ملفك الشخصي على إنستغرام أكثر خصوصية

منوعات

2024-11-05 | 01:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هكذا يمكن جعل ملفك الشخصي على إنستغرام أكثر خصوصية
191 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
يعتبر إنستغرام، بلا شك، أحد أفضل منصات الوسائط الاجتماعية للبقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة والزملاء، لكنه قد يعرض أيضًا معلومات شخصية في بعض الأحيان.

فمن مشاركة الصور إلى وضع علامات على الأصدقاء في Reels، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن يكشفها عن نشاطك عبر الإنترنت.
 
لذا، إذا كنت تحاول إبعاد أعين المتطفلين، فإليك سبع طرق لجعل حساب إنستغرام الخاص بك أكثر خصوصية:
 
اجعل حسابك خاصًا
 
تتمثل إحدى أسهل الطرق لجعل حياتك الاجتماعية أكثر خصوصية على إنستغرام، في تغيير ظهور حسابك إلى "خاص".
 
ولا يمنع هذا الغرباء من عرض منشوراتك فحسب، بل يمنح المستخدمين أيضًا خيار مشاركة مع الأشخاص الذين يوافقون عليهم.
 
وللقيام بذلك، افتح إنستغرام وانتقل إلى إعدادات التطبيق، ضمن قسم "من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بك"، انقر فوق "خصوصية الحساب" وقم بتمكين التبديل المسمى "حساب خاص".
 
فصل حساب فيسبوك
 
ويحتوي إنستغرام على ميزة مفيدة تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى الذي ينشرونه على المنصة تلقائيًا على فيسبوك أيضًا.
 
وفي حين أن هذا قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان، إلا أنه قد يسبب مشاكل بالنسبة للكثيرين نظرًا لأن الأشخاص الذين نتابعهم على هذه المنصات قد يكونون مختلفين.
 
وإذا كنت تريد إلغاء ربط حساب فيسبوك بملفك الشخصي على إنستغرام، فتوجه إلى إعدادات التطبيق، وانقر فوق الخيار العلوي المسمى "مركز الحسابات"، ثم مرر للأسفل قليلاً وانقر فوق "الحسابات"، والآن، اضغط على زر "إزالة" على يمين حساب فيسبوك.
 
قائمة الأصدقاء المقربين
 
هل تريد منع الغرباء العشوائيين أو أشخاص معينين من رؤية المحتوى الذي تنشره على إنستغرام؟.
 
إذا كانت إجابتك بنعم، ففكر في إنشاء قائمة "الأصدقاء المقربين"، التي تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات والقصص مع عدد محدود من الأشخاص.
 
وللقيام بذلك، توجه إلى إعدادات التطبيق، وانتقل للأسفل وانقر على الخيار المسمى: "الأصدقاء المقربون".
 
على الشاشة التي تظهر، أضف الأصدقاء الذين تريد مشاركتهم، وفي المرة التالية التي تقوم فيها بتحميل منشور أو قصة على المنصة، سيسألك إنستغرام عما إذا كنت تريد مشاركتها مع متابعيك أو أصدقائك المقربين.
 
إخفاء القصة والبث المباشر
 
إذا كنت تبحث عن طريقة لإخفاء القصة أو البث المباشر عن أشخاص محددين، فإن إنستغرام لديه خيار يتيح لك القيام بذلك.
 
وللعثور عليه، توجه إلى إعدادات التطبيق، وتحت قسم "من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بك"، انقر على "إخفاء القصة والبث المباشر" وستجد خيار إضافة أشخاص إلى القائمة.
 
إخفاء حالة النشاط
 
على غرار واتساب، يحتوي إنستغرام على ميزة "آخر ظهور"، التي تسمح للمستخدمين على المنصة بالتحقق من آخر مرة كنت نشطًا فيها.
 
ومع ذلك، يمكن تعطيل هذه الميزة بسهولة، وذلك عبر فتح إعدادات إنستغرام، ثم انقر على الخيار المسمى "الرسائل وردود القصص"، والآن، انقر على "إظهار حالة النشاط" وعلى الشاشة التي تظهر، وقم بتعطيل التبديل.
 
تعطيل إشعارات القراءة
 
ومثل علامات الاختيار الزرقاء على واتساب، ينبه إنستغرام المستخدمين أيضًا عندما يقرأ شخص ما رسالتهم من خلال وضع علامة "تمت رؤيتها".
 
ولتعطيل هذه الميزة افتح إعدادات التطبيق، وانتقل إلى "الرسائل وردود القصص"، وانقر على "إظهار إشعارات القراءة" وقم بتعطيل التبديل.
 
تقييد التفاعلات
 
إذا كان أحد الأشخاص الذين تعرفهم يزعجك على إنستغرام، فهناك طريقة لتقييد قدرته مؤقتًا على التفاعل من خلال الرسائل والتعليقات.
 
وبينما سيمنع هذا معظم التفاعلات، مثل الإشارات والردود على القصص وتعطيل إعادة مزج المحتوى، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد السماح للأشخاص الموجودين في قائمة أصدقائك المقربين بإرسال رسائل نصية إليك.
 
للقيام بذلك، ابحث عن الخيار المسمى "تقييد التفاعلات" ضمن "كيف يمكن للآخرين التفاعل معك" واضبط التبديل على تفضيلاتك، سيرسل لك إنستغرام أيضًا تذكيرًا في الوقت الذي تختاره في حالة نسيانك تعطيله.

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