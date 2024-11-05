لتحسين جودة نومك.. تناول هذه الفاكهة

على عكس المفهوم السائد بأن الموز يمنح الطاقة في الصباح، أشار الدكتور إلى فوائده قبل النوم، حيث قال: "يسألني الناس كثيرًا عن الأطعمة الجيدة للنوم. لذا، جمعت بعض الخيارات هنا لنستعرضها."وبحسب موقع Surrey Live، تحدث الدكتور عن فوائد الفواكه الأخرى، مثل الكيوي، الذي يعزز مستوى السيروتونين في الدماغ، وهو الهرمون المهدئ الذي يساعد على الاسترخاء، ولفت إلى أن الموز غني بالمغنيسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد على نوعية النوم.إلى جانب الموز، اقترح الدكتور الزبادي كوجبة خفيفة مفيدة قبل النوم، حيث أوضح أن العديد من الأشخاص يعانون من نقص الكالسيوم، وهو ضروري لعملية النوم.وأضاف أن الأناناس يحتوي أيضًا على نسبة جيدة من الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.وتحتوي الموزة متوسطة الحجم (126 جرامًا) على حوالي 34 ملغ من المغنيسيوم؛ ما يمثل نحو 8% من القيمة اليومية الموصى بها، وتشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم يساعد في الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية المنتظم؛ ما يعزز القدرة على النوم.بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن تناول مكمل يومي من المغنيسيوم بجرعة 500 ملغ يمكن أن يعزز إنتاج الميلاتونين ويقلل من مستويات الكورتيزول، الهرمون المرتبط بالتوتر.