تحذيرات جديدة.. هاتفك الأندرويد وحساباتك المصرفية في "خطر"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب بشأن بوتين: أعتقد أننا سنتحدث سويا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505767-638666472777694295.jpg
تحذيرات جديدة.. هاتفك الأندرويد وحساباتك المصرفية في "خطر"
منوعات
2024-11-08 | 02:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,821 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
مع تزايد اعتمادنا على الهواتف الذكية وتطبيقات الخدمات المصرفية في حياتنا اليومية، تتصاعد تهديدات
الأمن
السيبراني التي تستهدف هذه الأجهزة، وأحد هذه التهديدات الجديدة والخطيرة هو البرنامج الضار المعروف باسم "ToxicPanda"، الذي ظهر أخيرًا ليشكل تهديدًا كبيرًا على مستخدمي نظام أندرويد.
وعبر التسلل على هيئة تطبيقات شائعة ومُعترف بها، يستطيع هذا البرنامج الخبيث سرقة بيانات المستخدمين المالية وتنفيذ عمليات احتيالية مباشرة من حساباتهم، ما يجعل من الضروري للمستخدمين توخي الحذر في أثناء تصفح الإنترنت.
متخصص للغاية
ينتشر هذا البرنامج الضار عبر
البلدان
عن طريق التخفي في هيئة تطبيقات شائعة مثل غوغل كروم وتطبيقات الخدمات المصرفية. وبالفعل، اخترق هذا البرنامج آلاف الأجهزة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وآسيا.
ووفقًا للباحثين، فإن ToxicPanda هو من نوع حصان طروادة ويركز على الخدمات المالية، ومشتق من عائلة برامج ضارة سابقة تُعرف باسم TgToxic.
وهذا النوع الجديد متخصص للغاية، ومصمم لتجاوز حتى تدابير الأمان المصرفية القياسية وتمكين عمليات السحب غير المصرح بها مباشرة من حسابات المستخدمين؛ وغالبًا ما يظل الضحايا غير مدركين لاختراق أجهزتهم حتى يلاحظوا معاملات غير مصرح بها على كشوف حساباتهم المصرفية.
استغلال ميزات إمكانية الوصول
والهدف الأساسي لمجرمي الإنترنت الذين يستخدمون هذا البرنامج الضار هو تنفيذ الاحتيال المالي من خلال اعتراض كلمات المرور، باستغلال ميزات إمكانية الوصول في أندرويد والحصول على أذونات للتلاعب بوظائف الأجهزة ذات المستوى الأعلى.
وما يجعل هذا الأمر خطيرًا بشكل خاص هو أن قدرات البرامج الضارة تسمح للمهاجمين بالوصول من بُعد، ما يتيح التحكم في الأجهزة المصابة من أي مكان حول العالم.
كيف يصيب الهواتف؟
وينتشر ToxicPanda في المقام الأول من خلال التحميل الجانبي، عندما يقوم المستخدمون بتنزيل وتثبيت التطبيقات من مصادر خارج متاجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play أو Galaxy Store.
وينشئ مجرمو الإنترنت صفحات تطبيقات مزيفة مقنعة لخداع المستخدمين لتنزيل البرامج الضارة.
كيف تحمي نفسك؟
لحماية جهاز أندرويد الخاص بك والمعلومات المالية الحساسة، فإن اليقظة والحذر أمران بالغَا الأهمية، لذا، من المهم أن تقوم بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر رسمية، لأن التحميل الجانبي من مواقع الطرف الثالث يؤدي إلى زيادة خطر تعرضك للبرامج الضارة بشكل كبير.
وكذلك حدّث برنامجك بانتظام، إذ تصدر الشركات تحديثات تتضمن تصحيحات أمان بالغة الأهمية للحماية من التهديدات المتطورة؛ وتأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات على جهازك.
ومن المهم أيضًا أن تراقب نشاط حسابك من كثب، وتُعِد تنبيهات للمعاملات حتى يتم إعلامك فورًا بأي نشاط غير مصرح به، وننصحك أيضًا بتجاهل مطالبات التثبيت في أثناء تصفح الإنترنت، لأن هذه المطالبات غالبًا ما تشير إلى محاولة البرامج الضارة تثبيت نفسها على جهازك.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بينها زيادة عدد الفروع المصرفية وتطوير الخدمات.. السوداني يصدر توجيهات تخص النظام المالي
05:12 | 2024-11-08
بعد الخسارة اليوم.. حسابات "معقدة" لتأهل ناشئي العراق لكأس آسيا
06:21 | 2024-10-27
توجيه وزاري بتشكيل لجان تتولى تدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية
04:44 | 2024-10-20
خلل تقني يضرب يوتيوب.. إزالة حسابات وقنوات
03:40 | 2024-10-05
حسابات
مصرفية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
فن وثقافة
58.84%
05:37 | 2024-11-06
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
05:37 | 2024-11-06
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
محليات
24.16%
10:06 | 2024-11-06
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
10:06 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
محليات
9.56%
09:58 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
09:58 | 2024-11-06
هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم
محليات
7.45%
12:52 | 2024-11-06
هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم
12:52 | 2024-11-06
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
علناً
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
Celebrity
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
Celebrity
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-07
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
الأكثر مشاهدة
علناً
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
علناً
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
Celebrity
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
Celebrity
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-07
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
Morning Live
المساواة بين الجنسين حقيقة ام كذبة في المجتمع - حلقة ١٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ١٤٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-07
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
استديو Noon
التغيير الشخصي 6-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 6-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-06
اخترنا لك
مع انتشار السيارات ذاتية القيادة.. هل سنحتاج إلى الرخصة؟
05:20 | 2024-11-08
عندما تنفذ بطارية كمبيوترك بسرعة.. غيّر هذه الإعدادات فوراً
03:37 | 2024-11-08
"واتساب" يجهّز ميزة تسمح باستقبال الرسائل من تطبيقات أخرى
02:54 | 2024-11-08
ولي أمر طالبة ينهي حياة معلم داخل مدرسة بسبب "صفعة"
07:15 | 2024-11-07
لون يحقق "التوازن النفسي" وآخر يبعث على "الهدوء والسلام".. ما هما؟
13:17 | 2024-11-06
5 طرق لتجنب التجسس على محادثات "واتساب"
11:22 | 2024-11-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.