تعرف على استراتيجيات التسوق الذكي في "البلاك فرايداي"

وفي هذا السياق يرصد تقرير لـ "ذي تايمز" مجموعة من النصائح للتسوق في "البلاك فرايداي"، مقدماً دليلاً شاملاً للاستفادة القصوى من عروض هذه المناسبة وتجنب الأخطاء الشائعة والاحتيالات المحتملة.في البداية، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة للاطلاع المبكر على العروض، حيث يقوم العديد من المتاجر والعلامات التجارية بنشر إعلانات تخفيضاتهم بشكل مسبق.كما أن الاشتراك في النشرات البريدية للمتاجر يوفر فرصة للوصول المبكر للعروض الحصرية، خاصة للمنتجات ذات الشعبية الكبيرة والتي غالباً ما يتم تخفيض عدد محدود منها.وعلى المتسوقين الحريصين إجراء بحث حول الأسعار، حيث يجب تحديد المنتج المطلوب ثم المقارنة بين الأسعار في مختلف المتاجر للحصول على أفضل صفقة.وينقل التقرير عن خبيرة البيع بالتجزئة في Reload Digital، كاتي راي، إشارتها إلى أهمية استكشاف متاجر جديدة قد تعرض خصومات خاصة لجذب عملاء جدد، ما يمكن أن يسهم في تحقيق توفير إضافي.أيضاً أدوات تتبع الأسعار المختلفة عبر الإنترنت هي وسائل مثالية للتحقق من مدى واقعية التخفيضات المعروضة، حيث تمكن المتسوق من الاطلاع على تاريخ السعر الفعلي للمنتج، مما يساعد في تمييز العروض الحقيقية عن غيرها.كما أنه مع تزايد الإقبال المتوقع على مواقع التسوق الإلكترونية، فإن إنشاء حسابات مسبقة وإدخال تفاصيل الدفع والتوصيل مسبقاً يوفر الوقت ويقلل من الصعوبات التي قد تواجه المتسوقين خلال الازدحام الإلكتروني.كما يمكن إعداد قائمة رغبات على مواقع التسوق، لتسهيل عملية الشراء المباشر فور انطلاق الخصومات، حيث تتيح هذه الميزة إضافة المنتجات المختارة إلى عربة التسوق مباشرة.أيضاً، يعد التسوق عبر مواقع استرداد النقد (الكاش باك) طريقة ذكية لتحقيق استرداد نقدي عند الشراء، حيث يحصل المتسوق على نسبة من المبلغ المدفوع. كذل يجب كذلك البحث عن أكواد الخصم الإضافية، والتي يمكن إضافتها عند الدفع، مما يعزز من فرص التوفير.أخيراً، يتعين الحذر من الاحتيالات في "البلاك فرايداي"، حيث يمكن للاندفاع نحو العروض أن يجعل المتسوقين عرضة للخداع.