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كل ما تريد معرفته عن تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد 2024
منوعات
2024-11-11 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
192 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
ينتظر محبو لعبة ببجي الميزات التي يمكن أن يضيفها التحديث الأخير الخاص بها، حيث اقترب تحديث ببجي 3.5 PUBG Mobile، ومن المقرر أن يسيطر الطابع الشتوي على التحديث الجديد ويحمل اسم "مود الثلج"، والذي من المقرر أن يصدر في 11 من الشهر الحالي.
ويرغب الكثير من عشاق المغامرات عن موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد 2024، وكيفية تحميل التحديث الخاص بها.
ما تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد؟
تعتبر لعبة ببجي من أقوى وأكثر
ألعاب
المغامرات والقتال انتشاراً إذ لها شعبية كبيرة حول العالم خاصة من محبي الألعاب الإلكترونية، ولذلك تطور
الشركة
منها كل فترة وتضيف تحديثات جديدة ويعد تحديث ببجي 3.5 "المود الثلجي" من أقوى التحديثات الأخيرة لها.
مميزات تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد
يأتي تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد مع عدة مميزات ومناطق مخصصة منها:
*عرين التنين يتعين على اللاعب الوصول إليها مستخدما الأدوات مثل قرن التنين وغيره للحصول على الكثير من العتاد.
*الماموث وهي مكونة من أربعة مقاعد تحتوي الخلفية منها على نقاط ضعف يمكن للاعب التحكم فيها
*نمر الثلج وتتكون من مقعدين فقط لكن يمكن استخدامها من أجل الصعود إلى ارتفاع يعادل طابقين.
*التنين المتجمد حيث يعتبر إضافة جديدة تتواجد داخل عرين التنين، تضفي مزيدًا من التشويق
*رمح الروح الجليدية ويستخدمه اللاعب كأداة تُستخدم للصعود إلى أماكن مرتفعة وإبطاء حركة الأعداء
*قرن التنين وهو سلاح يتيح الوصول إلى عرين التنين لاستكشاف الموارد
خطوات تحميل تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد 2024
لكي يتمكن محبي ولاعبي PUBG Mobile من كل مكان بالعالم من تنزيل التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل الجديد عليهم اتباع الخطوات التالية:-
في بداية الأمر عليك القيام بفتح متجر Google Play (للأندرويد) أو App Store (لـ iOS).
وفي الخطوة التالية عليك القيام بالبحث عن PUBG Mobile في شريط البحث جوجل.
بعد ذلك على اللاعب النقر فوق تحديث المتواجد بجوار لعبة ببجي موبايل.
سيتم تنزيل اللعبة ثم قم بالضغط على تثبيت وانتظر قليلا.
وفي نهاية الأمر يتم تثبيت التحديث ادخل الى اللعبة وجربها.
موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.5 الجديد
حول موعد نزول التحديث الجديد الخاص بلعبة ببجي، فإنه سوف يتم إطلاق التحديث الجديد PUBG MOBILE 3.5 لجميع الأجهزة المؤهلة سواء الآيفون أو الأندرويد خلال الفترة القادمة تحديدًا بداية من 11 نوفمبر 2024 وذلك بشكل تدريجي في جميع الدول لتكون متاحة على جميع الأجهزة خلال أيام قليلة من الإطلاق.
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