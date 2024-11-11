مميزات جديدة لواتس اب على منصة iOS

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حصل تطبيق واتس اب على منصة iOS على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحقق من رسائلهم المحفوظة في المسودّة وغير المرسلة دون فتح دردشة معينة، ومع آخر تحديث للتطبيق، تظهر علامة مسودة جديدة بجوار الدردشة التي تحتوي على رسالة غير مكتملة، ما يتيح للمستخدم العثور عليها بسرعة دون متاعب التمرير عبر قائمة الدردشة.

كما قدمت منصة المراسلة الفورية أداة جديدة للشاشة الرئيسية لجهاز والتي تسمح بالعثور على الدردشات بناءً على فئات مختلفة.

تم تقديم علامة المسودة مع إصدار تطبيق واتس اب لنظام iOS 24.22.83، ويقول سجل التغييرات لتطبيق واتس اب أن مسودات الرسائل يتم الإشارة إليها الآن بعلامة مسودة في قائمة الدردشة، وهذا ينفي الحاجة إلى التحقق من كل دردشة على حدة بحثًا عن أي رسالة غير مرسلة أو غير مكتملة، مما يساعد المستخدمين على تحديد المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مرسلة أو غير مكتملة على الفور.

تم الإبلاغ عن الميزة لأول مرة في تطبيق واتس اب لنظام iOS الإصدار التجريبي 24.18.10.72 الشهر الماضي للمستخدمين المسجلين عبر برنامج TestFlight من Apple، ومع أحدث إصدار من واتس اب، يُقال إنه تم طرحه على نطاق واسع لجميع مستخدمي واتس اب لنظام iOS.

وعلاوة على ذلك، طرحت منصة المراسلة الفورية أيضًا أداة جديدة لجهاز والتي تقدم طرقًا جديدة لفرز الدردشات من الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone، ويمكن للمستخدمين الآن اختيار الدردشات من فئات مختلفة مثل الأخيرة أو المفضلة أو المثبتة أو التي تم الاتصال بها بشكل متكرر، وتستفيد هذه الميزة من واجهة برمجة تطبيقات أداة iOS لتحديثات البيانات في الوقت الفعلي وتحسين تكامل النظام.