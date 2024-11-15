10 أمور جديدة يمكن لجهاز آيفون القيام بها في iOS 18.2

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أطلقت شركة أبل تحديث iOS 18.2 بتجربة غنية لمستخدمي أجهزة آيفون، حيث أضافت مجموعة من الميزات الذكية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وإضفاء لمسة من الذكاء على الهاتف الذكي.

وعلى الرغم من أن بعض ميزات Apple Intelligence لم تتوفر بعد، فإن هذا التحديث يقدم مزايا متقدمة تشمل تحسينات في الذكاء البصري، أدوات مبتكرة لإنشاء الصور، وتصنيفات محسنة للبريد الإلكتروني.

ويوفر تحسينات للتحكم في الكاميرا والفيديو، إضافة إلى خصائص مميزة مثل تقدير وقت الشحن والقدرة على تخصيص الرموز التعبيرية؛ ومن خلال هذه الميزات، يفتح iOS 18.2 آفاقًا جديدة لمستخدمي آيفون ليصبح جهازهم أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، مع إمكانية تخصيص عالية وتجربة مستخدم أكثر سلاسة.

وهناك أيضًا عدد قليل من عناصر التحكم الجديدة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ وهذه أبرز 10 ميزات جديدة سيقدمها iOS 18.2 لمستخدمي أجهزة آيفون:

قفل التعريض والتركيز التلقائي

من خلال الضغط الخفيف على زر التحكم في الكاميرا في طرازات iPhone 16، يمكنك الآن قفل التركيز التلقائي وإعدادات التعريض التلقائي، ويبقى القفل نشطًا حتى تحرر إصبعك من الزر؛ وفي السابق، كان يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم الكاميرا لتفعيل قفل التعريض التلقائي والتركيز التلقائي.

عرض الفيديو على كامل الشاشة

عندما تم إصدار iOS 18 في أيلول، جلب إعادة تصميم رئيسية لتطبيق على آيفون، ومنذ ذلك الحين أجرت أبل تعديلات مستمرة على التطبيق، ويبدو أن هذا سيستمر في iOS 18.2، حيث تم تحديث مشغل الفيديو ليشغل مساحة أكبر على الشاشة، وإزالة الحدود السميكة التي شوهدت في إصدارات iOS 18 السابقة، والآن، سيتم عرض مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة دون الحاجة إلى النقر لتوسيعها.

ضبط مستوى صوت الوسائط

يسمح iOS 18.2 بالتحكم في مستوى الصوت من شاشة القفل كما كان قبل عام 2022، عندما كان شريط تمرير مستوى الصوت موجودًا على شاشة القفل.

ومع ذلك، عندما أصدرت نظام التشغيل iOS 16، ومن دون توضيح السبب، أزالت إمكانية التحكم في مستوى الصوت من شاشة القفل، مما أثار استياء العديد من المستخدمين، ولحسن الحظ، ستعيد أبل عنصر التحكم كخيار في iOS 18.2.

تطبيقات افتراضية

يتضمن iOS 18.2 قسمًا جديدًا يسمى "تطبيقات افتراضية" يمكن العثور عليه في تطبيق الإعدادات، والذي يمكن استخدامه لإدارة تطبيقاتك على آيفون.

وهذه ميزة وعدت أبل بتوفرها في الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أنها قد تصبح متاحة في جميع أنحاء العالم، بناءً على الإصدار التجريبي.

ضبط سرعة النقر المزدوج

يتيح لك خيار جديد في الإعدادات إمكانية ضبط سرعة النقر المزدوج لزر التحكم في الكاميرا؛ الخيارات المتاحة هي افتراضي، وبطيء، وأبطأ، وتتم إضافة الإعدادات جنبًا إلى جنب مع الخيارات الموجودة لضبط سرعة الضغط المزدوج وقوة الضغط المزدوج.

تصنيف رسائل البريد الإلكتروني

في iOS 18.2، تقدم أبل إصدارًا محدثًا من تطبيق البريد لتصنيف فئات البريد الإلكتروني في أقسام مميزة لتسهيل التنقل بينها، ويتم تجميع رسائل البريد الإلكتروني المهمة في فئة "أساسية"، بينما يتم تصنيف الأنواع الأخرى في 3 أقسام إضافية.

وكما يعمل قسم "المعاملات" على تبسيط الوصول إلى الإيصالات والطلبات ومعلومات الشحن، مما يسمح لك بتحديد موقع مشترياتك بسرعة.

وفي الوقت نفسه، يجمع قسم "التحديثات" النشرات الإخبارية وتذكيرات المواعيد ورسائل البريد الإلكتروني المختلفة، مما يبقيك على اطلاع؛ وأخيرًا، تسلط فئة "العروض الترويجية" الضوء على العروض الخاصة والرسائل الترويجية، للتأكد من عدم تفويتك لأي صفقات.

أنماط "Image Playground"

هو تطبيق جديد تمامًا مصمم لمساعدتك في إنشاء صور بناءً على أفكارك، وعلى غرار ChatGPT، يمكنك إنشاء صور من خلال توفير مطالبة، وتقدم أبل فئات مقترحة لإلهام إبداعك.

ويتخصص التطبيق في المحتوى المنمق، مما يعني أن المولدة لن تكون واقعية، ولكن يمكن الاختيار من بين أنماط الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية. وبينما يعمل Image Playground كتطبيق مستقل، يمكن أيضًا دمجه في تطبيقات مثل Notes وMessages وإضافته إلى تطبيقات الطرف الثالث.

تقدير لوقت الشحن

سيتيح لك iOS 18.2 معرفة المدة التي سيستغرقها الجهاز للوصول إلى مستوى شحن معين، لكن ذلك سيعتمد على صحة البطارية، وتتضمن خيارات الشحن الجديدة الشحن إلى 80% أو 85% أو 90% أو 95%، للمساعدة في الحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.

إنشاء رموز تعبيرية مخصصة

تشبه Genmoji الرموز التعبيرية التقليدية ولكنها توفر وظائف محسنة. ومع Genmoji، يمكنك إنشاء أي رمز تعبيري تريده تقريبًا، مما يحررك من قيود مجموعة الرموز التعبيرية القياسية.

الذكاء البصري: لمن يملكون هاتف آيفون 16، يمكنهم الاستفادة من ميزة Visual Intelligence التي تقدم رؤى وتفاصيل حول كل ما تراه في محيطك. وتتضمن القدرات الإضافية لـ Visual Intelligence قراءة النصوص بصوت عالٍ، ونسخ النص، وتلخيص وترجمة المعلومات.