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نصيحة للنساء.. فكري مرتين قبل الدخول بعلاقة مع رجال هذه الابراج
منوعات
2024-11-20 | 10:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
922 مشاهدة
في السنوات الأخيرة،
أصبح
مصطلح "التحكم العقلي" أو "المناورة النفسية" يتردد بشكل متزايد في الأوساط الاجتماعية، ويُقصد به استخدام أساليب نفسية مختلفة للتأثير على عقول الآخرين وتحريك سلوكياتهم لمصلحة شخص آخر.
خلال هذا النوع من التحكم، قد يميل الشخص المتلاعب إلى استغلال مشاعر الآخرين لمصلحته الخاصة. ووفقًا للفلك الذي يؤمن بأن
حركة
الكواكب تؤثر على الشخصية البشرية، يُعتقد أن أكثر الرجال المتلاعبين يخرجون من هذه الأبراج الثلاثة.
رجل برج
العقرب
ينتمي رجل
العقرب
إلى مجموعة الأبراج المائية، ويتميز بحدس قوي يمكنه من استشعار الأشياء بسهولة.
ويُعرف عنه قدرته على بناء سيناريوهات ذهنية قد تصل أحيانًا إلى درجة يصعب فيها التمييز بين الواقع والخيال.
في علاقاته العاطفية، يكون
العقرب
رجلًا شديد الحرص على الخصوصية والثقة، لكنه في المقابل لا يظهر ذات الالتزام في مسألة الوفاء.
قد يستغل علاقاته لبناء سيناريوهات معقدة، ومع الوقت قد يجد شريكته نفسها في حالة من التشويش الذهني، حيث يُعد
العقرب
ماهرًا في جعل أقواله الفارغة تبدو مليئة بالمعنى.
رجل برج السرطان
يبدو الرجل السرطان في البداية بريئًا، إلا أن هذه الصورة قد تكون مجرد قناع يخفي وراءه شخصية معقدة.
هذا الرجل شديد الالتصاق بالعائلة ويسعى للحفاظ على علاقات عاطفية ثابتة، خاصة مع النساء ذوات الشخصية الحساسة.
يملك السرطان حدسًا قويًا يستخدمه لتقييم الآخرين، وعادةً ما يحاول فرض رغباته على شريكته عن طريق اللعب على مشاعرها. قد يكون لديه القدرة على استخدام التعاطف وكلماته المريحة كأدوات للتحكم العاطفي، مما يجعله يبدو وكأنه الشخص المثالي في العلاقة بينما هو في الواقع يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية.
رجل برج العذراء
يُعتبر العذراء من أكثر الأبراج التي تؤمن بتطبيق المنطق والتفكير العقلاني، ولا يتردد في فرض أفكاره على من حوله.
بالنسبة له، يوجد دائمًا "الصح" و"الخطأ" بشكل ثابت، ويعتقد أن الجميع يجب أن يتبع وجهة نظره. وهذا الموقف يجد طريقه إلى علاقاته العاطفية حيث يسعى جاهدًا لتوجيه شريكته نحو فكره الخاص.
ولكن الرجل العذراء قد لا يكون مدركًا تمامًا لطبيعة سلوكه المتلاعب؛ فقد يعتقد أنه ببساطة يوجه شريكته نحو الطريق الصحيح، مما يجعله في كثير من الأحيان غير واعٍ بأنه يمارس نوعًا من التأثير العقلي.
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