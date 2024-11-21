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أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم (شاهد)

منوعات

2024-11-21 | 04:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم (شاهد)
المصدر:
ارم نيوز
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

التقت أطول وأقصر امرأتين في العالم في فندق سافوي بلندن، حيث تبادلتا القصص والتجارب أثناء احتفالهما بالذكرى العشرين لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

روميسة جيلجي، التركية البالغة من العمر 27 عامًا، هي أطول امرأة في العالم، يبلغ طولها 215.16 سم (7 أقدام و1 بوصة)، بينما جوتي أمجي، الممثلة الهندية البالغة من العمر 30 عامًا، هي أقصر امرأة، حيث يبلغ طولها 62.8 سم (2 قدم و1 بوصة).
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وقالت جيلجي عن اللقاء: "كان من المدهش مقابلة جوتي لأول مرة. كان من الصعب أحيانًا التواصل بالعين بسبب اختلاف الطول، لكن الأمر كان رائعاً، لدينا أشياء مشتركة، مثل حبنا للمكياج والعناية بالنفس".

أما أمجي فقالت: "كنت سعيدة جدًا برؤية أطول امرأة في العالم، كان لقاء ممتعًا للغاية، وروميسة شخص طيب القلب".

تواجه جيلجي تحديات صحية نتيجة لـ"متلازمة ويفر"، التي تؤدي إلى نمو سريع وتشوهات هيكلية. تستخدم كرسيًا متحركًا لكنها ترفض السماح لهذه التحديات بتقييد حياتها. في المقابل، تعاني أمجي من التقزم، وهو نوع من التقزم يشكل تحديات في حياتها اليومية.

وكانت جيلجي وأمجي قد تم تكريمهما كأيقونتين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ضمن الذكرى السبعين للكتاب، وظهرتا في الطبعة الخاصة جنبًا إلى جنب مع شخصيات أخرى مثل ديانا أرمسترونغ، صاحبة أطول أظافر، وسلطان كوسين، أطول رجل في العالم.
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وقال رئيس تحرير غينيس للأرقام القياسية كريج جلينداي: "موسوعة غينيس للأرقام القياسية تحتفل بالاختلافات، وهؤلاء الحاملون للأرقام القياسية هم من يجسدون حقًا روح موسوعة غينيس".
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أول لقاء بين أطول وأقصر

امرأتين في العالم

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