قائمة فوربس 30 تحت سن الـ30 لسنة 2024 ... 4 عراقيين يتصدرون!

تُعد منطقة وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تحولات سريعة ومؤثرة في مختلف المجالات، ويقود هذا التغيير جيل الشباب تحت سن الـ30 عامًا. هذا الجيل الذي لا يتجاوز متوسط عمره 26 عامًا، يثبت يوماً بعد يوم أن العمر ليس عائقًا أمام الإبداع والابتكار، بل هو عامل محفز لتحقيق الإنجازات الكبيرة، سواء في الرياضة، أو في عالم الأعمال والعلم، حيث يتمكن الرواد من ابتكار تقنيات جديدة، وغيرها من المجالات، حيث يبرهن هؤلاء الشباب أنهم ليسوا مجرد جزء من المستقبل، بل هم من يصنعون هذا المستقبل بأنفسهم.

قائمة فوربس لعام 2024



في هذا السياق، أصدرت "فوربس الأوسط" قائمتها السنوية لأبرز 153 شابًا وشابة من منطقة وشمال أفريقيا الذين يتركون بصمة واضحة في مجالاتهم. وتضم القائمة المشاركين من 24 جنسية، حيث يتصدر المصريون الترتيب بـ48 مشاركًا، يليهم لبنان بـ20 مشاركًا، ثم تونس بـ12 مشاركًا، والسعودية بـ10 مشاركين، والأردن بـ9، وسوريا بـ7. يعيش هؤلاء الشباب في 19 دولة مختلفة، وتستقطب دولة الإمارات النصيب الأكبر بـ40 مشاركًا، تليها بـ35، ثم بـ12، وتونس بـ10، ولبنان بـ8. كما تضم القائمة أصغر المشاركين سنًا، وهي شابة تبلغ من العمر 17 عامًا.

توزعت القائمة على أربع فئات رئيسية هي: "التمويل والتجارة"، "التأثير الاجتماعي"، "الرياضة والترفيه"، و"العلوم والتكنولوجيا". وتعد فئة "التمويل والتجارة" الأكبر من حيث عدد المشاركين، حيث يبرز فيها 45 شابًا وشابة. تليها فئة "التأثير الاجتماعي" التي تضم 42 مشاركًا، بينما تحتل فئة "الرياضة والترفيه" المرتبة الثالثة بـ34 مشاركًا، وتختتم فئة "العلوم والتكنولوجيا" القائمة بـ32 مشاركًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هناك أكثر من مؤسس دون سن الـ30 عامًا في نفس الشركة أو المبادرة، ووقع اختيارهم ضمن القائمة، يتم احتسابهم كمشارك واحد.



معايير الاختيار في هذا السياق، أصدرت "فوربس الأوسط" قائمتها السنوية لأبرز 153 شابًا وشابة من منطقة وشمال أفريقيا الذين يتركون بصمة واضحة في مجالاتهم. وتضم القائمة المشاركين من 24 جنسية، حيث يتصدر المصريون الترتيب بـ48 مشاركًا، يليهم لبنان بـ20 مشاركًا، ثم تونس بـ12 مشاركًا، والسعودية بـ10 مشاركين، والأردن بـ9، وسوريا بـ7. يعيش هؤلاء الشباب في 19 دولة مختلفة، وتستقطب دولة الإمارات النصيب الأكبر بـ40 مشاركًا، تليها بـ35، ثم بـ12، وتونس بـ10، ولبنان بـ8. كما تضم القائمة أصغر المشاركين سنًا، وهي شابة تبلغ من العمر 17 عامًا.توزعت القائمة على أربع فئات رئيسية هي: "التمويل والتجارة"، "التأثير الاجتماعي"، "الرياضة والترفيه"، و"العلوم والتكنولوجيا". وتعد فئة "التمويل والتجارة" الأكبر من حيث عدد المشاركين، حيث يبرز فيها 45 شابًا وشابة. تليها فئة "التأثير الاجتماعي" التي تضم 42 مشاركًا، بينما تحتل فئة "الرياضة والترفيه" المرتبة الثالثة بـ34 مشاركًا، وتختتم فئة "العلوم والتكنولوجيا" القائمة بـ32 مشاركًا.وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هناك أكثر من مؤسس دون سن الـ30 عامًا في نفس الشركة أو المبادرة، ووقع اختيارهم ضمن القائمة، يتم احتسابهم كمشارك واحد.



إعداد هذه القائمة لم يكن عشوائيًا، بل تم من خلال مسح شامل أجراه فريق "فوربس الأوسط" لعدد من دول المنطقة. كما تم جمع الترشيحات عبر استبيان على الإنترنت، حيث كانت الفرصة متاحة للمشاركين لترشيح أنفسهم أو ترشيح آخرين. بعد ذلك، قام فريق البحوث والتحرير بتقييم هذه الترشيحات بشكل دقيق، ثم تم تصفيتها إلى قائمة مختصرة ضمت حوالي 200 مرشح.

وعمل المحكمون، على فحص بيانات المرشحين لتحديد الأفراد الأكثر تميزًا، بناءً على تأثيرهم في مجالات الصناعة والسوق والمجتمع، وفرص النمو المستقبلية لهم. كما أخذوا في الاعتبار مجموعة من البيانات الكمية، مثل حجم التمويلات، الجوائز، الإيرادات، قيمة الصفقات، وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، إضافة إلى عدد العملاء والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.



شروط التأهل



لكي يتأهل المرشح لقائمة "فوربس الأوسط" لعام 2024، يجب أن يكون عمره أقل من 30 عامًا. أما من حيث التركيز الجغرافي، فلا توجد شروط تتعلق بالجنسية، لكن يُشترط أن يكون النشاط الذي يقوده هؤلاء الشباب مرتبطًا بخدمة منطقة وشمال أفريقيا.



وضمن هذه القائمة تصدر 4 عراقيين، من هم؟



نجلة عماد



العمر : 19

المهنة/ المنصب: لاعبة تنس طاولة بارالمبية

الجنسية: عراقية

مكان الإقامة : العراق

الفئة: الرياضة والترفيه



بدأت عماد رحلتها في تنس الطاولة البارالمبية في عام 2015، وانضمت إلى الدوري الوطني بعد 3 سنوات في عام 2018. وقد حصدت الميدالية الذهبية في رياضة تنس الطاولة فئة فردي السيدات من الدرجة 6 (WS6) في بارالمبياد باريس 2024، لتصبح أول رياضية عراقية تفوز بميدالية ذهبية بارلمبية. كما احتلت عماد المرتبة السابعة عن فئة الفردي من الدرجة 6 (WS6) في بارالمبياد طوكيو 2020. وفي دورة الألعاب البارا آسيوية 2022 في الصين، فازت عماد بالميدالية الذهبية عن فئة فردي من الفئة نفسها.



عزيز جميل، مصطفى العلياوي



العمر : 27، 28

المهنة/ المنصب: شريكان مؤسسان في (santra)

الجنسية: يمني،

مكان الإقامة : الإمارات

الفئة: العلوم والتكنولوجيا



أسس جميل والعلياوي شركة (santra) عام 2023، التي توفر سوقًا رقمية ودعمًا لوجستيًا وخدمات تسويق لرواد الأعمال المستقلين، والعلامات التجارية المحلية في مجال الأغذية. وتقدم (santra) خدمات التوصيل بين المدن، بفضل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تدعم (santra) أكثر من 500 بائع وعلامة تجارية محلية في الإمارات، ولديها 50 ألف مستخدم مسجل، إذ شهد تطبيقها أكثر من 67 ألف عملية تنزيل. كذلك جمعت الشركة تمويلات بقيمة مليون دولار في جولة تمويل ما قبل الأولية.



علي حاكم



العمر : 27

المهنة/ المنصب: مؤسس حملة شبابنا

الجنسية:

مكان الإقامة : العراق

الفئة: التأثير الاجتماعي



أطلق حاكم حملة (شبابنا)، وهو ناشط في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي منذ عام 2015. وقد نظمت الحملة حوالي 1250 مبادرة ونشاطًا تطوعيًا على مدار 9 سنوات، دعمت من خلالها 500 ألف شخص في أنحاء العراق. كما نفذت مشاريع وبرامج في أكثر من 70 مدينة، وأطلقت 14 مشروعًا في مجالات مثل: العمل الخيري، والتعليم، والثقافة، ودعم الشباب، والأطفال، والنساء. تخدم الحملة أكثر من 150 ألف طالب سنويًا من خلال الأنشطة والبرامج الميدانية وعبر الإنترنت. وتعاون حاكم مع منظمات غير حكومية مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومعهد جوته، والمعهد الوطني الديمقراطي.



فرقد عدنان



العمر : 28

المهنة/ المنصب: دكتور جامعي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عالم الآردوينو للابتكار

الجنسية:

مكان الإقامة : العراق

الفئة: التأثير الاجتماعي



ابتكر عدنان جهازًا إلكترونيًا لمساعدة المكفوفين من ذوي الهمم، على التفاعل مع البيئة المحيطة. كما طور مشروعًا علميًا لبحوث الشرائح القابلة للطي التي يمكن زراعتها في جسم الإنسان للكشف المبكر عن السرطان، بالإضافة إلى تقنية نظام واجهة التخاطب بين الدماغ والحاسوب (BCI) التي تعمل على فك تشفير الإشارات العصبية في الدماغ، لتمكين ذوي الهمم من الكتابة على الحاسوب بمجرد التفكير. وقد حصل عدنان على براءتي اختراع، إحداهما من العراق والأخرى من الصين، ويعمل على إصدار براءة اختراع ثالثة في العراق، بينما لا يزال طلب براءة اختراع تقنية نظام واجهة التخاطب بين الدماغ والحاسوب قيد المراجعة، من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).



لجنة التحكيم



تم اختيار مجموعة من الشخصيات البارزة ضمن لجنة التحكيم، وهم من الأفراد الذين أثبتوا جدارتهم في مجالاتهم القيادية والابتكارية. وتجمع هذه الشخصيات مجتمعة بين الريادة في مجالات الأعمال، التكنولوجيا، التعليم، والرعاية الصحية.



تعرفوا على هذه الأسماء التي تشكل اللجنة:



شريف بشارة: الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، وهو من القادة المتميزين في قطاع الرعاية الصحية والأعمال.

فهد العثمان: رئيس مجلس أمناء جامعة الأميركية، ومؤسس شركة هيومن سوفت القابضة، حيث يواصل إحداث تأثير ملحوظ في مجال التعليم والتكنولوجيا.

أنطوني نقاش: المدير العام التنفيذي لغوغل في منطقة وشمال أفريقيا، الذي يقود فرق غوغل لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

أيمن مختار: الرئيس الإقليمي لشركة (Viatris) لمنطقة وشمال أفريقيا ومنطقة أوراسيا، ويشرف على تطوير قطاع الصحة والرعاية الطبية في العديد من البلدان.

محمد نصر الدين: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الذي يقود التطوير والتوسع في البنية التحتية للاتصالات في .

مون باز: قائد شراكات المبدعين في (Meta) الأوسط، الذي يساهم في تعزيز الابتكار الرقمي والتفاعل الاجتماعي في المنطقة.

حسين فريجة: المدير العام لـ(Snap Inc.) لمنطقة وشمال أفريقيا، الذي يواصل العمل على تطوير وتعزيز تجربة المستخدم في تطبيق سناب شات.

ميرنا عارف: المديرة العامة لمايكروسوفت مصر، التي تلعب دورًا بارزًا في تقديم الحلول التكنولوجية المتطورة في السوق .

نور سويد: المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة (Global Ventures)، التي تساهم في دعم المشاريع الناشئة والمستثمرين في المنطقة.

إيمان عبد الشكور: المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ(Blossom Accelerator)، التي تدعم الابتكار وتعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والنمو.