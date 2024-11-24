هذه الأجهزة تودع iCloud

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اتخذت شركة "Apple" قرارًا سيؤثر على مستخدمي أجهزة "iPhone" الأقدم، أولئك الذين لا يستطيعون تحديث هواتفهم إلى iOS 11 أو إصدار أحدث، إذ لن يتمكنوا من مزامنة إشارات "Safari" المرجعية أو الوصول إليها على "iCloud.com".



كيفية تحديث نظام التشغيل للآيفون واعتبارًا من 18 كانون 2024، ستتطلب الأجهزة iOS 11 أو أحدث، وiPadOS 11 أو أحدث، وmacOS Sierra 10.12.6 أو أحدث لمزامنة الإشارات المرجعية أو الوصول إليها على iCloud.com.كيفية تحديث نظام التشغيل للآيفون

توصي "Apple" بعمل نسخة احتياطية قبل تحديث نظام التشغيل "iOS". وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب مراعاة الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات ثم عام.

اضغط على "تحديث البرنامج". تعرض الشاشة إصدار iOS المثبت حاليًا أو إذا كان هناك تحديث متاح.

قم بتثبيت التحديث.

وبمجرد اكتمال النسخ الاحتياطي، تأكد من تشغيل إشارات "iCloud" المرجعية؛ على جهاز أو iPad، انتقل إلى الإعدادات، وانقر فوق اسمك، وحدد iCloud. بينما في التطبيقات التي تستخدم "iCloud"، اضغط على "إظهار الكل"، ثم تأكد من تشغيل "Safari".

ماذا يحدث إذا لم أتمكن من تحديث جهاز آيفون الخاص بي

إذا كان المستخدم غير قادر على تحديث جهاز "iPhone" الخاص به إلى iOS 11 أو إصدار أحدث، فلا يزال من الممكن مشاركة الإشارات المرجعية مع المتصفحات أو الأجهزة الأخرى عن طريق تصديرها.

وللقيام بذلك، تحتاج إلى فتح "Safari"، والانتقال إلى علامة تبويب الإشارات المرجعية، والضغط لفترة طويلة على الإشارة المرجعية أو المجلد المطلوب.

من ثم حدد "نسخ المحتوى" وألصقه في ملاحظة أو ملف أو مباشرة في متصفح آخر لحفظه كإشارة مرجعية جديدة. حيث تسمح لك هذه الطريقة بالحفاظ على الإشارات المرجعية ونقلها دون الحاجة إلى الاعتماد حصريًا على تحديثات نظام التشغيل، ما يضمن الوصول المستمر إلى المعلومات المحفوظة.

موديلات آيفون غير المتوافقة مع تحديث iOS 11

أحدث نظام التشغيل iOS 11، الذي تم إصداره في سبتمبر 2017، تغييرات على توافق الأجهزة، ولم يعد يدعم الأجهزة التي تحتوي على معالجات 32 بت. وتتضمن أجهزة آيفون غير المتوافقة مع نظام التشغيل "iOS 11" ما يلي:

آيفون 5

آيفون 5 سي

ولا يمكن تحديث هذه الطرازات المجهزة بشريحة A6 32 بت إلى iOS 11 أو الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل. ولذلك، فإنها تظل موجودة على نظام التشغيل iOS 10.3.3، وهو الإصدار الأحدث المدعوم لهذه الأجهزة المحمولة.