كم يجني رؤساء أكبر 10 شركات تكنولوجيا من الأموال؟

نيوز – منوعات

أصبحت التكنولوجيا اليوم محركًا أساسيًا في كل مناحي الحياة، وباتت الشركات وقادتها جزءًا مهمًا من مجتمع الأعمال على مستوى العالم.

ولذلك أصبحنا نعيش ما يُعرف باسم "عصر مطوري التكنولوجيا"، وفق شركة "ماكنزي آند كامبوني" الأميركية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والاستراتيجية.

وبالنظر إلى الدوري المحوري لصناعة التكنولوجيا، فهذه 10 شركات تكنولوجيا في العالم من حيث القيمة السوقية، وفقا لموقع "ميديل إيست إيكونومي":

1- إنفيديا: 3.591 تريليون دولار

2- أبل: 3.454 تريليون دولار

3- مايكروسوفت: 3.069 تريليون دولار

4-أمازون: 2.085 تريليون دولار

5-ألفابت (غوغل): 2.060 تريليون دولار

6- ميتا: 1.421 تريليون دولار

7- تسلا: 1.090 تريليون دولار

8- تي إس إم سي: 991.87 مليار دولار

9-برودكوم: 765.69 مليار دولار

10-أوراكل: 533.23 مليار دولار

المثير للاهتمام أن 9 من هذه الشركات مقراتها في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يقع مقر "تي إس أم سي" في تايوان.

ماذا عن دخل قادة تلك الشركات؟

1-جينسن هوانغ: يبلغ الأجر المحسوب لجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة "إنفيديا"، عن العام المالي 2024 نحو 34.17 مليون دولار، منها 7.49 مليون دولار نقدًا. لكن وفقًا لبيانات شركة "كابيتال أي كيو" التابعة لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، بلغ إجمالي الأجر الذي تلقاه فعليًا عن العام المالي 2024 نحو 288.83 مليون دولار.

وقد انضم هوانغ في أكتوبر من العام الجاري إلى قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم، بحسب تصنيف فوربس للمليارديرات.

2-تيم كوك: بلغ الأجر المحسوب لتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، عن العام المالي 2023 نحو 63.21 مليون دولار، منها نحو 16.24 مليون دولار نقدًا. لكنه حصل على 34.84 مليون دولار عن العام المالي نفسه.

3-ساتيا ناديلا: بلغ الأجر المحسوب لساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، عن العام المالي 2024 نحو 79.11 مليون دولار، غير أنه تلقى أجرًا كليًا بنحو 51.88 مليون دولار.

4-أندرو جاسي: الأجر السنوي المحسوب للرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أمازون"، أندرو جاسي، عن العام المالي 2023 بلغ نحو 1.72 مليون دولار، لكن إجمالي ما تلقاه فعليًا من أجر بلغ نحو 29.55 مليون دولار.

5- ساندر بيتشاي: بلغ الأجر المحسوب لساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل، عن العام المالي 2023 نحو 8.8 مليون دولار. لكن إجمالي أجره الذي تلقاه عن ذلك العام المالي بلغ 164.23 مليون دولار.

6- مارك زوكربيرغ: من المعروف أن الأجر السنوي لمارك زوكربيرغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتا"، هو مليون دولار. غير أنه وفقًا للبيانات، فقد تلقى إجمالي أجر عن العام المالي 2023 بلغ نحو 24.4 مليون دولار.

7-إيلون ماسك: بلغ الأجر الكلي لإيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير شركة "تسلا"، نحو 1.86 مليون دولار عن العام المالي 2023. وفي وقت سابق من العام الجاري، وافق مساهمو شركة "تسلا" على حزمة راتب لماسك بقيمة 56 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن ماسك تلقى في العام المالي 2021 إجمالي أجر بلغ 23.45 مليار دولار.

8- سي سي وي: بلغ الأجر الكلي المحسوب لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تي إس إم سي" عن العام المالي 2023 نحو 16.8 مليون دولار. لكن إجمالي ما تلقاه عن ذلك العام بلغ نحو 14 مليون دولار.

9- هوك تان: بلغ الأجر المحسوب لهوك تان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بوردكوم"، عن العام المالي 2023 نحو 161.83 مليون دولار. لكنه تلقى خلال ذلك العام المالي نحو 161.5 مليون دولار.

10-لاري إليسون: بلغ الأجر المحسوب للاري إليسون، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة في شركة "أوراكل"، عن العام المالي 2024 نحو 8.31 مليون دولار. غير أنه تلقى إجمالي أجر عن العام المالي نفسه بلغ 645.8 مليون دولار.



