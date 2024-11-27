جريمة بشعة.. أم تحبس طفلتها بصندوق 3 سنوات

فقد اكتشفت أن "الأم المجرمة حبست طفلتها في صندوق أسفل سريرها لمدة 3 سنوات تقريباً، في ما يشبه "الموت الحيّ"، وفقا لوكالة "PA Media".وأوضحت الوكالة أن "السلطات عثرت على الطفلة بحالة صعبة جداً بعد أن كانت تعاني من شعر متشابك، وطفح جلدي، وتشوهات جسدية، فضلاً عن سوء تغذية حاد".كما ذكرت أن "الواقعة حدثت في منزل أسرة بمنطقة شيشاير، شمال غرب إنجلترا".بدوره، رأى القاضي ستيفن إيفريت، في تشيستر كراون، أن "الأم أخفت سراً مروّعاً"، مشيراً إلى أن "الطفلة حُرمت من الحب والرعاية والاحتياجات الأساسية".وقال: "ما فعلته يتجاوز كل تصور… لقد كانت الطفلة معزولة تماماً عن العالم الخارجي، بلا غذاء مناسب أو تفاعل اجتماعي أو علاج طبي ضروري".وأوضحت الوكالة أن "الأم قامت بفعلتها لأنها أرادت إخفاء أمر الطفلة عن شريكها، وعندما أقام الأخير في المنزل، نقلت الأم الطفلة إلى غرفة أخرى، لكنها ظلت معزولة".يذكر أن "شريك الأم كان اكتشف الأمر بعد أن سمع صوتا غريبا من غرفة في المنزل، وعند استدعاء أقارب الأسرة، وصلت خدمات الرعاية الاجتماعية إلى المكان، فوجدوا الطفلة".إلى ذلك، نُقلت الطفلة إلى المستشفى وهي تعاني من سوء تغذية شديد وجفاف، إذ كانت الأم تُطعمها عبر حقنها بمزيج من الحبوب والحليب.