عمره 5 قرون.. حريق في مسجد تاريخي بتركيا (صور)

اندلع حريق في مسجد تاريخي يقع وسط بكر ذات الغالبية والواقعة جنوب شرقي تركيا، اليوم خلال أداء صلاة الجمعة، ما أثار حالة من الذعر والخوف في صفوف المصلّين. ورغم أن هذا الحريق لم ينجم عنه أضرار بشرية لكن وسائل إعلام تركية سلّطت الضوء على الحادثة لسبب آخر.

وفي التفاصيل، سلّطت إخبارية تركية، بينها قناة N- Tv، الضوء على الحريق الذي نشب في مسجد كورشونلو التاريخي الواقع وسط بكر وذلك لأهميته التاريخية حيث تم بناء هذا المسجد قبل 508 سنوات.





وتمّ تداول عشرات التواصل الاجتماعي تظهر آثار الحريق الذي نشب في المسجد وأدى إلى أضرار في الديكور واحتراق كتب دينية وسجادات صلاة. وطالب مغرّدون أتراك بحماية الأماكن التاريخية من مثل هذه الحرائق.



وكشفت وسائل إعلام أن سبب الحريق في المسجد التاريخي يعود لماس كهربائي. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق وإنقاذ المصلّين دون خسائر في الأرواح. كما انتقلت الشرطة والفرق الطبية إلى المسجد. وتمّ تداول عشرات التواصل الاجتماعي تظهر آثار الحريق الذي نشب في المسجد وأدى إلى أضرار في الديكور واحتراق كتب دينية وسجادات صلاة. وطالب مغرّدون أتراك بحماية الأماكن التاريخية من مثل هذه الحرائق.وكشفت وسائل إعلام أن سبب الحريق في المسجد التاريخي يعود لماس كهربائي. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق وإنقاذ المصلّين دون خسائر في الأرواح. كما انتقلت الشرطة والفرق الطبية إلى المسجد.





وثبت في التحقيق الأولي أن الحريق نجم عن مصدر كهربائي، لكن التحقيقات مستمرة لمعرفة إذا ما كان هناك أسباب أخرى لهذا الحريق أو ما إذا كان متعمّداً.



وتندلع مثل هذه الحرائق في أماكن مختلفة في بين الحين والآخر، وتكون معظمها في أسواق ومبان تاريخية تعود سنوات بنائها لقرونٍ مضت. وثبت في التحقيق الأولي أن الحريق نجم عن مصدر كهربائي، لكن التحقيقات مستمرة لمعرفة إذا ما كان هناك أسباب أخرى لهذا الحريق أو ما إذا كان متعمّداً.وتندلع مثل هذه الحرائق في أماكن مختلفة في بين الحين والآخر، وتكون معظمها في أسواق ومبان تاريخية تعود سنوات بنائها لقرونٍ مضت.