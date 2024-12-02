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القلاية الهوائية.. نصائح لتلافي مشاكل شائعة

منوعات

2024-12-02 | 12:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القلاية الهوائية.. نصائح لتلافي مشاكل شائعة
359 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
مر ما يقرب من 15 عامًا منذ ظهور أول مقلاة هوائية كما نعرفها في السوق، لكن شركات الأغذية والمستهلكين ما زالوا يواكبون التطورات عندما يتعلق الأمر بسلامة الأغذية وأدوات المطبخ التي تغير قواعد اللعبة.
ويقول الخبراء إن التعليمات الأفضل ووعي المستخدم سيقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالغذاء.

براءة اختراع عام 1945
 
في حين تم تسجيل براءة اختراع أول مقلاة هوائية في عام 1945 من قبل ويليام ماكسون - والتي أطلق عليها اسم Maxson Whirlwind Oven - إلا أن المخترع الهولندي فريد فان دير فاي هو الذي أخذ التصميم وبدأ العمل به في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكان جهازه على شكل بيضة من صنع شركة فيليبس هو الذي ظهر في السوق لأول مرة في عام 2010.
 
وبينما كان نمو الشعبية بطيئًا، فقد ارتفعت خلال الوباء، واعتبارًا من عام 2021، وفقًا لشركة أبحاث البيانات سيركانا، ثلثا الأميركيين كان لدى الأسر مقلاة هوائية - ارتفاعًا من 11% في عام 2017. وفي دراسة تدقيق المطبخ لعام 2023 من نفس الشركة، التي استطلعت "عينة تمثيلية من البالغين" في جميع أنحاء البلاد، اثنان ممن يمتلكون الأداة يستخدمونها أسبوعيًا على الأقل.
 
خطر التسمم الغذائي
 
لكن صناعة المواد الغذائية لا تزال تحاول اللحاق بالمستهلكين، حيث لا تزال العديد من المنتجات الموجودة على أرفف متاجر البقالة تفتقر إلى تعليمات الطبخ بالقلي الهوائي. هذا، إلى جانب المتغيرات في إرشادات الشركات المصنعة للمقلاة الهوائية واختلاف تصميم السلة وحجمها، يعرض الأشخاص لخطر أكبر للتسمم الغذائي.
 
أسبوع سلامة الغذاء
 
تم تسليط الضوء على المقلاة الهوائية خلال أسبوع سلامة الأغذية الأسترالي، حيث أوضح مجلس معلومات سلامة الأغذية مدى أهمية اتباع تعليمات الطهي عن كثب، بدلاً من الاعتماد على التخمين، من أجل تقليل المخاطر الصحية.
 
قالت ليديا بوكتمان، الرئيس التنفيذي لمجلس معلومات سلامة الأغذية، الذي استطلع آراء 1229 شخصًا بالغًا حول مطابخهم وعادات الطهي الخاصة بهم، إن "المقالي الهوائية مريحة وسهلة الاستخدام، ولكن كانت هناك حالات فردية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في جميع أنحاء البلاد مرتبطة بالمقالي الهوائية، خاصة عند طهي المنتجات المفتتة التي قد تبدو مطبوخة من الخارج ولكنها غير مطهية بالكامل من الداخل".
 
تعليمات الطهي والاستخدام الآمن.
 
وأضافت بوكتمان: "نود أيضًا تشجيع مصنعي المواد الغذائية على التأكد من إدراج تعليمات الطبخ للمقالي الهوائية على الأطعمة المعبأة التي يمكن طهيها بهذه الطريقة". "يظهر بحثنا أن 44% من مالكي المقالي الهوائية يجدون هذه التعليمات في معظم الأوقات على الأطعمة المفتتة (المخبوزة) والمعبأة، ونفس النسبة (44%) لا يجدون سوى تعليمات الطبخ للمقلاة الهوائية أحيانًا على الأطعمة المفتتة. سيكون ذلك مفيدًا للغاية إذا أدرجت الشركات المصنعة تعليمات الطبخ للمقلاة الهوائية على المزيد من المنتجات المعبأة".
 
أطعمة نيئة من الداخل
 
وتنصح إدارة سلامة الأغذية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية USDA بعدم طهي منتجات صدور الدجاج النيئة والمحشوة بالبقسماط في المقلاة الهوائية. نظرًا للطريقة التي يعمل بها الجهاز - مع دوران الهواء الساخن لتسخين الطعام بسرعة - قد تبدو هذه العناصر المحددة مثالية من الخارج ولكنها غير مطهية جيدًا في الداخل.
 
معايير مهمة لتجنب الأمراض
 
وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، "تتطلب الأطعمة عمومًا من خمس إلى 25 دقيقة من الطهي في نطاق درجة حرارة يتراوح بين 177 درجة مئوية إلى 204 درجة مئوية". وعندما يكون ذلك متاحًا، يجب على المستهلكين اتباع تعليمات الشركة المصنعة الموجودة على عبوات المواد الغذائية لضمان طهي الطعام بشكل آمن. وتأكد دائمًا من وصول الطعام إلى الحد الأدنى الآمن من درجة الحرارة الداخلية باستخدام مقياس حرارة الطعام."
 
أخطاء شائعة
 
يوصى باستخدام مقياس الحرارة بشكل عام لضمان طهي اللحوم بشكل خاص إلى درجات الحرارة الموصى بها على النحو المبين من قبل وزارة الزراعة الأميركية. تعتبر سلال القلي الهوائي أصغر من المساحة المخصصة للطهي في الأفران التقليدية، كما أن الإفراط في ملئها سيؤدي إلى طعام غير متساوٍ أو غير مطبوخ جيدًا. وتشمل المخاطر الأخرى ترك الطعام في السلة لفترة طويلة بعد الطهي، وعدم غسل السلة بين الوجبات، وسوء التعامل مع إعادة تسخين بقايا الطعام.
 
ظاهرة عدم قراءة الارشادات
 
ونصحت بوكتمان قائلة: "أخيرًا، نود أيضًا تذكير المستهلكين بـ "النظر قبل الطهي" والتحقق من تعليمات الطهي والتخزين والتاريخ الموجود على جميع عبوات المواد الغذائية". "يظهر البحث نفسه أن ثلاثة فقط من كل 10 مستهلكين يقولون إنهم يقرأون دائمًا تعليمات الطهي والتخزين، مع ستة فقط من كل 10 يقرأون دائمًا تواريخ الاستخدام وخمسة من كل 10 دائمًا يقرأون تواريخ الأفضل قبل."
 
فوائد المقالي الهوائية
 
إن هناك العديد من فوائد المقالي الهوائية - فهي تطبخ الأطعمة بسرعة وتقرمش بدون زيت إضافي وتستهلك طاقة أقل - ويمكنها التعامل مع مجموعة كبيرة من المنتجات النيئة والمطبوخة مسبقًا للخبز والتحميص وإعادة التسخين، بما يشمل قطع وأجنحة الدجاج والبطاطا المقلية وكرات اللحم. لكن هيئات سلامة الأغذية تقول إن المنتجات تحتاج إلى تعليمات أكثر تحديدًا للقلي بالهواء على عبواتها، ولا يزال تنوعها يتطلب اليقظة للوقاية من الأمراض.
 
4 نصائح رئيسية
 
تشمل النصائح الأربع الرئيسية لوزارة الزراعة الأميركية لمستخدمي المقلاة الهوائية ما يلي:
 
• نظافة اليدين: غسل اليدين دائمًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد إعداد الطعام. تنظيف وتعقيم الأسطح قبل وبعد تحضير الطعام.
 
• صحون نظيفة: يجب عدم وضع الطعام المطبوخ على نفس الطبق الذي كان يحتوي في السابق على الطعام النيئ. يجب إبعاد اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية عن الأطعمة المطبوخة أو غيرها من الأطعمة الجاهزة للأكل لمنع انتقال العدوى. كما يجب استخدام ألواح تقطيع منفصلة - واحدة للحوم والدواجن النيئة وأخرى للفواكه والخضراوات.
 
• الطهي: يجب التأكد من عدم ملء سلة القلي الهوائي بشكل زائد لتجنب الطهي غير المتساوي والطهي غير الكافي. يمكن طهي جميع الأطعمة المقلية بالهواء إلى أدنى درجة حرارة داخلية آمنة والقيام بقياسها باستخدام مقياس حرارة الطعام.
 
• حفظ الأطعمة المطبوخة: يجب تبريد الأطعمة المطبوخة في المقلاة الهوائية أو المتبقي منها خلال ساعتين، وإلا فإنها يمكن أن تدخل إلى "منطقة الخطر"، وهي تحديدًا نطاق درجات الحرارة بين 4 درجات مئوية و60 درجة مئوية حيث تتكاثر البكتيريا المسببة للأمراض التي تنقلها الأغذية ويمكن أن تصل إلى مستويات خطيرة.

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