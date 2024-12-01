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لمرضى الربو.. نصائح عليك اتباعها لحماية نفسك من الأزمات
منوعات
2024-12-01 | 09:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4 مشاهدة
بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيطًا. وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
برنامج
بيوتيك يفصل بعض الأُمور يمكن أن يقوم بِها مريض الربو لتخفيف الأَعراض وتقليل خطر الإصابة بنوبة الربو.
الدكتورة
فرح
الخياط
تقدم بعض النصائح حول كيفية الرعاية الذاتية للبقاء بحالة جيدة:
تجنب محفزات الربو:
تختلف محفّزات الربو من شخص لآخر. حيث يحفز الربو عند بعض المرضى بالتعرض لشعر الحيوانات الأليفة أو فرائها، وعند
البعض
الآخر بالتعرض لغبار الطلع، وعند آخرين بالتعرض للمهيجات غير التحسسية مثل العُطور. تلاحظ بعض النساء أن حالة الربو لديهن تسوءُ مباشرة بعد فترة حيضها الشهرية.
إذا لاحظ المريض وجود محفز ما للربو لديه، فمن المهم أن يناقش ذلك مع الطبيب أو الممرض في زيارته التالية.
- الإقلاع عن التدخين
- ممارسة التمارين المنتظمة مفيدة
بالرغم من أنَّ التّمارين أو النشاط البدني قد يحرض نوبة الربو إلا أنه لا يجب أن تحدث النوبة في حال الالتزام بالعلاج المناسب، مثل المنشقات. يجب أن يمارس مرضى الربو تماريناً مُنتظمة فهي صحية لأجسادهم مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة كُلها نشاطات يمكن أن يقوم بها مريض الربو.
- الرعاية أثناء الطقس البارد
يعد الهواء البارد محفّزاً أساسياً لأعراض الربو، مثل الأزيز وضيق النفس. يجب الحذر في فصل الشتاء خصوصاً. كما يجب البقاء داخل المنزل في الأيام العاصفة شديدة البرودة. وفي حال الخروج من المَنزل، ينصح بارتداء وشاح ووضعه على الأنف والفم ويجب الانتباه جيّداً لأخذ المعالجات الدائمة. يجب على المريض أن يبقي المنشقات المنقذة قريبة منه وفي مكان دافئ.
- التغذية الصحية
يعتبر اتباع نظام غذائي صحي مع تناول كميات كبيرة من الخضار والفواكه الطازجة والقليل من المواد المضافة مفيداً لمرضى الربو على المدى البعيد. كما يفيد أيضاً في الحفاظ على الرشاقة. كما تؤثر البدانة سلباً على الربو، لذا يجب أن يحاول مرضى الربو الحفاظ على وزنٍ صحي.
- تلقي اللقاحات
إذا كان المريض يستنشق الستيروئيدات أو يتناولها فموياً لضبط الربو لديه، فهو بحاجة لتلقي لقاحات الالتهاب الرئوي والإنفلونزا لتقليل فرصة إصابته بأمراض رئوية خطيرة.
يعطى لقاح النزلة الوافدة كل عامٍ من شهر تشرين الأول. بينما يعطى لقاح الالتهاب الرئوي لمرة واحدة وهو يحمي ضد أنواع معينة من الالتهاب الرئوي والانتان الدموي (تسمم الدم) والتهاب السّحايا. يمكن تلقِّي لُقاح الالتهاب الرئوي والإنفلونزا في وقت واحد.
- التحقق من مسكنات الألم
إذا تناول مريض الربو الأسبرين أو مسكنات ألم أخرى، فإنه يوجد احتمال صغير جداً بأنه سيعاني من رد فعل سيء ناجم عن الدواء. وإذا حدث ذلك، يجب إيقاف تناول الأسبرين وطلب النُّصحية من الطبيب.
شاهد الحلقة كاملة عبر النقر
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