حادثة مروعة.. طالب يفقد عينه على يد معلمته

وفي التفاصيل، نقل الطالب "أحمد فتحي السيد" إلى الفيوم لتلقي العلاج بعد إصابة بليغة في عينه.ليتبين، حسب ما أكد شهود عيان، أن "إحدى المعلمات أصابته عن طريق الخطأ".إذ فيما كانت المعلمة "هنية. س" تحاول فض مشاجرة بين التلاميذ عبر استخدام عصا خشبية، انحرفت العصا من يدها وضربت عين أحمد.في حين اتهمت أسرة الطالب المعلمة رسميا أمام السلطات "بفقء عين نجلهم، والتسبب له بعاهة مستديمة، مؤكدين أن ما حدث يعد إهمالا جسيما، سيؤثر على مستقبل صغيرهم بالكامل".