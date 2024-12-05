Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السيد الصدر يؤكد ضرورة عدم تدخل العراق في الشأن السوري
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حادثة مروعة.. طالب يفقد عينه على يد معلمته

منوعات

2024-12-05 | 08:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حادثة مروعة.. طالب يفقد عينه على يد معلمته
المصدر:
وكالات
7,375 مشاهدة

في حادثة مروعة، فقد طالب يبلغ من العمر 11 عاماً عينه بسبب معلمته، داخل إحدى المدارس الأزهرية في محافظة الفيوم بمصر.

وفي التفاصيل، نقل الطالب "أحمد محمود فتحي السيد" إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج بعد إصابة بليغة في عينه.

ليتبين، حسب ما أكد شهود عيان، أن "إحدى المعلمات أصابته عن طريق الخطأ".

إذ فيما كانت المعلمة "هنية. س" تحاول فض مشاجرة بين التلاميذ عبر استخدام عصا خشبية، انحرفت العصا من يدها وضربت عين أحمد.

في حين اتهمت أسرة الطالب المعلمة رسميا أمام السلطات "بفقء عين نجلهم، والتسبب له بعاهة مستديمة، مؤكدين أن ما حدث يعد إهمالا جسيما، سيؤثر على مستقبل صغيرهم بالكامل".
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

مصر

طالب يفقد عينه

بسبب معلمة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
Play
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
Play
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
Play
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
Play
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
Play
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
Play
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
اخترنا لك
أهمية فيتامين D3 للجسم... وماذا يسبب نقصانه؟
06:23 | 2024-12-05
منها إطالة العمر.. 7 فوائد مدهشة لشرب القهوة يوميا!
13:21 | 2024-12-04
إجراءات من تليغرام تمنع الاستغلال الجنسي
13:19 | 2024-12-04
عيد البربارة.. من هي القديسة التي "هربت مع بنات الحارة"؟
13:04 | 2024-12-04
"تعفن الدماغ" كلمة العام على مواقع التواصل... ماذا تعرفون عنها؟
12:56 | 2024-12-04
Lenovo تعلن عن حاسب لوحي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
11:48 | 2024-12-04
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.