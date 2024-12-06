ساعة جمال عبد الناصر بـ840 ألف دولار في مزاد أمريكي

وطرحت الساعة للمزاد اليوم في نيويورك، وقدرت قيمتها قبل الطرح بما يتراوح بين 30 إلى 60 ألف دولار، وهي مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، وعلى ظهرها منقوش اسم "السيد السادات" وتاريخ "26-9-1963" باللغة .الساعة الذهبية من طراز رولكس، كانت مهداة من قبل الرئيس الراحل الذي خلف في قيادة مصر محمد السادات عام 1963، وظل عبد الناصر يرتديها حتى وفاته وظهر بها في مناسبات مختلفة.وفي رسالة نشرتها مع طرحها الساعة على المزاد، قال حفيد الرئيس الراحل خالد عبد الناصر، إنه يتمنى أن تنتقل الساعة إلى شخص يقدر إرث جده، وتفانيه في السعي للحرية والسلام الدائمين في المنطقة وخارجها، وبالتالي نشر إرثه.وذكر في رسالة نشرتها دار sothebys إن جده الرئيس الراحل كان يرتدي الساعة حتى وقت وفاته، لتسلمها بعد ذلك جدته تحية كاظم إلى والده باعتباره الابن الأكبر لـ"جمال" والذي ظل هو الآخر يرتديها حتى وفاته، مضيفا أن والده أراه هذه الساعة لأول مرة عام 2011 قبل سنوات قليله من وفاته، وأعطاها له كما فعلت والدته معه.وبحسب فإن الساعة طُرحت تجاريا لأول مرة عام 1956 كطراز رائد في كتالوج روليكس، مبينة أن هذا الطراز يُصنع من المعادن الثمينة فقط، كما أنها تميزت بأنها أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل، وهي مقاومة للماء، كما كانت الساعة المفضلة لدى المشاهير والرؤساء ورجال الأعمال.وذكرت أن الساعة معها رسالة موقعة شخصيا من خالد عبد الناصر، ومجموعة طوابع بريدية تعود للفترة من عام 1960 إلى 1977.