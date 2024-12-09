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كيفية استعادة كلمة مرور "الواي فاي" في حال فقدانها

منوعات

2024-12-09 | 09:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيفية استعادة كلمة مرور &quot;الواي فاي&quot; في حال فقدانها
243 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
قد يكون نسيان كلمة مرور الواي فاي أو حذفها عن طريق الخطأ من هاتفك أمرًا محبطًا بسبب الأنشطة المستمرة التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت، ويعد هذا أمرًا شائعًا بشكل خاص عند تغيير الأجهزة أو محاولة توصيل جهاز كمبيوتر آخر بالشبكة.

وبحسب موقع "انفو باي" الأرجنتيني، هناك عدة طرق لاستعادة كلمات المرور هذه، بدءًا من مسح رموز "QR" ضوئيًا وحتى استخدام إعدادات نظام التشغيل المتقدمة.
 
وبذلك، إليك بعض الإستراتيجيات الأكثر فعالية لحل هذه المشكلة.
 
استخدام رمز الاستجابة السريعة على Android وiOS
 
وتوفر كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiOS وظائف لمشاركة الوصول إلى شبكة واي فاي باستخدام رموز "QR"، وهو خيار مفيد يسمح لك أيضًا بعرض كلمة مرور الشبكة.
 
وعلى أجهزة "Android" الإجراء بسيط. حيث ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات شبكة واي فاي، وتحديد الشبكة التي تتصل بها والبحث عن خيار "مشاركة".
 
وبذلك، سيقوم النظام بإنشاء رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن مسحه ضوئيًا باستخدام هاتف ذكي آخر أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة.
 
وفي كثير من الحالات، سيؤدي مسح الرمز إلى عرض كلمة المرور بنص عادي.
 
من ناحية أخرى، على نظام التشغيل iOS، قد تختلف العملية اعتمادًا على إصدار نظام التشغيل. ففي الإصدارات الأحدث، من الممكن مشاركة كلمة المرور مباشرة بين أجهزة آبل القريبة التي لديها نفس حساب "iCloud" أو الموجودة في قائمة جهات الاتصال.
 
طرق أخرى لاستعادة كلمة مرور الواي فاي
 
إذا لم يكن رمز الاستجابة السريعة متاحًا، فهناك طرق أخرى بسيطة جدًا يمكن أن تساعد في استعادة كلمة مرور واي فاي. أبرزها التحقق من إعدادات جهاز التوجيه، حيث تتضمن معظم أجهزة التوجيه ملصقًا في الأسفل أو في الخلف يتضمن اسم الشبكة وكلمة المرور الافتراضية.
 
بينما البديل الآخر هو الوصول إلى إعدادات جهاز التوجيه باستخدام عنوان "IP" الخاص به، عادةً ما يكون مثل 192.168.0.1 أو 192.168.1.1، ومن هناك، يمكنك البحث في إعدادات واي فاي لعرض كلمة المرور الخاصة بك أو تغييرها.
 
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأدوات التابعة لجهات خارجية، مثل مديري كلمات المرور، والتي تحفظ المعلومات من الشبكات المستخدمة مسبقًا.
 
منع الوصول إلى شبكة واي فاي المنزلية الخاصة
 
تعد حماية شبكة واي فاي الخاصة بك من المتسللين أمرًا ضروريًا للحفاظ على أمان الأجهزة الإلكترونية والبيانات الشخصية. ويعد الإجراء الأساسي هو تنشيط تشفير "WPA3" أو "WPA2" في إعدادات جهاز التوجيه مما يوفر مستوى عاليا من الأمان.
 
ومن الممارسات المهمة الأخرى تغيير كلمة مرور شبكة واي فاي بشكل دوري، خاصة إذا كنت تشك في أن شخصًا ما قد حصل على وصول غير مصرح به. كما من الضروري تمكين خيار تصفية عنوان "MAC"، مما يسمح بتقييد الوصول إلى أجهزة محددة فقط.

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