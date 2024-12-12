30 عاماً من المتعة والذكريات الجميلة.. بلايستيشن تقدم شكرها لمستخدمي اختراعاتها

ناهيكم عن أجهزة الجيل مثل PS4 Pro الذي جلب تجربة اللعب بدقة 4K لأول مرة في الكونسول، وكذلك جهاز PS5 Pro الذي صدر مؤخرًا وجلب المزيد من التحسينات والقدرات الرسومية الكبيرة، وتقنية PSSR التي تستعين بالذكاء الاصطناعي لرفع دقة الصورة، وكذلك القدرة المضاعفة في تشغيل تتبع الضوء وغير ذلك الكثير.وقد أصدرت بلايستيشن من أجل التعبير عن مدى امتنانها للاعبين وشكرها لهم عبر قنواتها الرسمية، حيث أخذ المونتاج العشاق في جولة سريعة تاريخية عبر عالم بلايستيشن الأيقونية المحبوبة.وتجدر الإشارة إلى أنَّ العديد من الألعاب التي ظهرت في هذا المونتاج جديدة إلى حد ما، ولكن هناك أيضًا حفنة من العناوين الكلاسيكية التي ظهرت في العرض أيضًا.تم تغطية اللقطات ببعض الكلمات المختارة، في إشارة إلى مدى اتساع النطاق الذي تحاول شركة سوني تقديمه كمنصة، إذ تمت الإشارة إلى كل شيء بدءًا من "الحب والصداقة والعائلة والعدالة والخوف والعار، مع ربط مختارة بكل كلمة تم ذكرها.