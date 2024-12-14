4 علامات تنذر باصابتك بالزهايمر.. هل تعرفها

وأكد الدكتور دانييل أمين، الطبيب النفسي والباحث في تصوير الدماغ بولاية كاليفورنيا، أن الزهايمر قد يبدأ في الدماغ قبل عقود من ظهور الأعراض الواضحة.ضعف الذاكرةتراجع ملحوظ في القدرة على تذكر الأحداث اليومية أو التفاصيل الحديثة. ويعود ذلك لتأثر منطقة الحُصين في الدماغ، المسؤولة عن تكوين الذكريات الجديدة.ضعف القدرة على الحكم وزيادة الاندفاعتظهر تغييرات في الفصوص الجبهية، مما يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات، المالية، وحل المشكلات اليومية.قصر فترة الانتباهانخفاض القدرة على التركيز ومتابعة المهام، ويُعد هذا التغيير أحد المؤشرات المبكرة على تدهور الوظائف الدماغية.سوء الحالة المزاجية والتقلبات العاطفيةيعاني نصف المصابين من تغيرات حادة في المزاج والانفعالات، نتيجة تأثر المناطق المسؤولة عن تنظيم العواطف في الدماغ.عوامل خطر تساهم في تطور ألزهايمرحدد الدكتور بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض:السمنة: تؤثر سلباً على حجم ووظيفة الدماغ.انخفاض الطاقة: قد يعكس ضعف تدفق الدم إلى الدماغ.الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم: يمنع التخلص من السموم المتراكمة أثناء النوم.أهمية الوعي المبكر والوقايةيشدد الخبراء على أهمية رصد العلامات المبكرة ومعالجة عوامل الخطر من خلال:تحسين نمط الحياة.الحفاظ على وزن صحي.معالجة اضطرابات النوم.ممارسة الرياضة بانتظام.اتباع نظام غذائي متوازن.الإحصائيات تشير إلى تزايد الحالاتيعيش نحو 6.7 مليون أمريكي مع مرض ألزهايمر، ما يجعل التوعية بالعلامات التحذيرية والتدخل الوقائي ضرورة للحفاظ على الصحة العقلية.