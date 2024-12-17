Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تقليص دوام المدارس في واسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عادة سيئة تخلص منها.. ما علاقة الهاتف؟

منوعات

2024-12-17 | 05:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عادة سيئة تخلص منها.. ما علاقة الهاتف؟
351 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
عادة التمرير على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يُعرف بـ "التصفح اللانهائي" أو "التنقل عبر التمرير" هي ظاهرة شائعة، حيث يقوم المستخدمون بالتنقل المستمر عبر الأخبار والصور، والفيديوهات والتحديثات في التطبيقات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، وتيك توك، وغيرها.

وهذه العادة تتضمن التمرير عبر المحتوى بشكل مستمر دون التفاعل العميق مع أيٍّ من العناصر المعروضة.
 
محفزات التمرير المستمر
 
تتعدد الأسباب التي تجعل الناس يستمرون في التمرير على مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها:
 
التصميم المستمر للتغذية: معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي تعتمد على التغذية المستمرة، التي تَعرض للمستخدم محتوى جديدًا بشكل مستمر. فالمنصات لا تُظهر محتوى ثابتًا، بل تقوم بتحميل المزيد من المحتوى تلقائيًّا كلما مرر المستخدم عبر الشاشة. وهذا يسهم في جعل المستخدم يستمر في التمرير لفترات طويلة.
 
التنبيهات المستمرة: مع وصول الإشعارات والتحديثات المستمرة على الهواتف الذكية، يشعر المستخدمون بالرغبة في التمرير بشكل دوري للتحقق من المحتوى الجديد، سواء كان تعليقًا جديدًا منشورًا، أو مقطع فيديو.
 
التنقل السهل والسريع: التمرير على مواقع التواصل الاجتماعي سهل جدًّا ويُشجع المستخدمين على الاستمرار في التفاعل مع التطبيق. وبمجرد تمرير الإصبع يَظهر محتوى جديد، وهذا يَمنح شعورًا فوريًّا بالتفاعل مع شيء جديد وشيق.
 
الإدمان على المعلومات والتسلية: التمرير المستمر يمنح المستخدمين جرعات صغيرة من المعلومات والترفيه والراحة النفسية؛ ما قد يؤدي إلى الشعور بالإدمان. كذلك هناك شعور بالراحة والتسلية من خلال الاكتشاف المستمر للمحتوى الذي قد يتضمن معلومات وصورًا جديدة، ولحظات مسلية.
 
تحفيز الدماغ: تم تصميم مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تشجع على التمرير اللانهائي باستخدام المكافآت العشوائية. أي أن المستخدم لا يعرف مُطلقًا ماذا سيجد في المرة القادمة صورة أو فيديو أو منشورًا مهمًّا؛ ما يخلق حالة من الإثارة التي تشبه ألعاب الحظ. وهذا التفاعل العشوائي يجعل دماغ الإنسان يفرز الدوبامين وهو هرمون السعادة؛ ما يحفزنا على الاستمرار في التمرير.
 
تأثير FOMO: هو اختصار لمصطلح لـ Fear of Missing Out أي الخوف من فقدان الفرص، ويحدث عندما يشعر الشخص أنه يفوّت شيئًا مهمًّا أو مثيرًا يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الشعور يشجع الناس على التمرير باستمرار على أمل ألا يفوتهم شيء مميز أو مهم.
 
البقاء على اطلاع: العديد من الأشخاص يشعرون بالحاجة إلى متابعة ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع بما يجري في دوائرهم الاجتماعية، مثل: الأخبار والتحديثات الخاصة بالأصدقاء أو المشاهير. أيضًا، قد يشعر المستخدمون بالحاجة إلى مواكبة المحتوى المستمر للحفاظ على شعبيتهم أو التفاعل مع منشوراتهم.
 
سلبيات التمرير المستمر
 
رغم الراحة التي قد يوفرها التمرير المستمر، فإنه يحمل معه العديد من السلبيات، التي يجب أن يكون المستخدمون على وعي بها، ومن بينها:
 
الإرهاق الرقمي: التمرير المستمر يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق الرقمي أو ما يُعرف بـ "الشعور بالاستنزاف الذهني". ويمكن أن يشعر الأشخاص بالإرهاق بعد فترات طويلة من التمرير بسبب الكم الهائل من المعلومات المتاحة.
 
قلة الإنتاجية: يمكن أن يشكل التمرير المستمر عائقًا أمام الإنتاجية الشخصية. ويمكن أن يُصرف انتباه المستخدم عن المهام الأخرى المهمة أو يقلل من الوقت المخصص للأنشطة الأكثر فائدة، مثل: العمل، والدراسة، أو قضاء الوقت مع العائلة.
 
التأثيرات النفسية: قد يتسبب التمرير المستمر في مقارنة الذات بالآخرين؛ ما يؤدي إلى زيادة مستويات القلق أو الاكتئاب. فصور الحياة المثالية على منصات التواصل يمكن أن تُشعر بعض المستخدمين بعدم الرضا عن حياتهم الشخصية.
 
التأثير على النوم: العديد من الأشخاص يقضون وقتًا طويلاً في التمرير عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل النوم؛ ما قد يؤثر في جودة النوم. فالتعرض لشاشات الهواتف قبل النوم يؤثر في إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على تنظيم النوم.
 
تقليل التمرير المستمر
 
لتقليل آثار التمرير المستمر، من المهم اتباع بعض النصائح التي تساعد المستخدم على التخلص أو الحد من هذه العادة. ومن أبرز هذه النصائح:
 
ضبط الوقت: يمكن أن يساعد تحديد وقت معين يوميًّا لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في تقليل الإدمان على التمرير. ويمكن استخدام مؤقتات أو تطبيقات تساعد على مراقبة الوقت.
 
إيقاف الإشعارات: تعطيل الإشعارات من التطبيقات التي لا تحتاج إلى تحديثات فورية، يمكن أن يساعد على تقليل الإغراء للتمرير المستمر.
 
وضع عدم الإزعاج: العديد من الهواتف تحتوي على أوضاع تساعد على تقليل الإلهاء. مثلًا، يمكن تفعيل وضع عدم الإزعاج أو وضع التركيز الذي يقلل الإشعارات ويحد من استخدام التطبيقات.
 
 
التفاعل مع المحتوى: بدلًا من التمرير العشوائي، يمكن تخصيص وقت للتفاعل مع المحتوى، مثل: الإعجاب أو التعليق والتفاعل بشكل بناء مع الأصدقاء والعائلة.
 
ممارسة الأنشطة الأخرى: إن العثور على أنشطة بديلة، مثل: ممارسة الرياضة والقراءة أو التواصل وجهًا لوجه، يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

عادات

الهاتف

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
العمل للنساء.. طموح مشروع أم تحدٍ للواقع؟ - حلقة ١٧٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-17
Play
العمل للنساء.. طموح مشروع أم تحدٍ للواقع؟ - حلقة ١٧٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١٧٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١٧٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
Play
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 16-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-16
Play
طلبات 16-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
Play
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع س ج 16-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-16
Play
موضوع س ج 16-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كيف تضع تلفونك؟ 16-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-16
Play
كيف تضع تلفونك؟ 16-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - نصيحة الى المجتمع 16-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-16
Play
الأبراج - نصيحة الى المجتمع 16-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-16
خط أحمر
Play
خط أحمر
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
Play
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
العمل للنساء.. طموح مشروع أم تحدٍ للواقع؟ - حلقة ١٧٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-17
Play
العمل للنساء.. طموح مشروع أم تحدٍ للواقع؟ - حلقة ١٧٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١٧٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ١٧٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
Play
الحج الى بغداد.. زيارات مكوكية لردع السل!ح - حلقة ٤٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 16-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-16
Play
طلبات 16-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
Play
16-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع س ج 16-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-16
Play
موضوع س ج 16-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كيف تضع تلفونك؟ 16-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-16
Play
كيف تضع تلفونك؟ 16-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - نصيحة الى المجتمع 16-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-16
Play
الأبراج - نصيحة الى المجتمع 16-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-16
خط أحمر
Play
خط أحمر
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
Play
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
اخترنا لك
كل ما تريد معرفته عن يوم علم كردستان
07:48 | 2024-12-17
تحوّل جذري وانفراج مالي... ماذا ينتظر السرطان في العام 2025؟
05:39 | 2024-12-17
حظر تيك توك.. لقاء بين ترامب ورئيس الشركة
04:03 | 2024-12-17
بدون أعراض.. الصحة العالمية في نداء عاجل: احذروا من هذا المرض الماكر
03:06 | 2024-12-17
بعد زيارتها العراق.. الهام شاهين برفقة يسرا أثناء أداء مناسك العمرة في السعودية
13:14 | 2024-12-16
أموال كثيرة بانتظاره... هل سيصبح مولود برج الحمل من أغنى الأشخاص في العالم خلال عام 2025؟
08:54 | 2024-12-16
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.