باليوم العالمي للغة العربية.. لماذا يحتفل العالم بلغة الضاد؟

تعتبر اللغة حجر أساس في التنوع الثقافي للبشرية، وهي من بين اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا عالميًا، ووفقًا لمنظمة اليونسكو، يستخدم اللغة يوميًا أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، ما يبرز دورها كلغة أساسية للتواصل والثقافة.يهدف الاحتفال باليوم للغة إلى إبراز أهمية هذه اللغة العريقة ودورها الثقافي والحضاري، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كإحدى اللغات الأكثر تأثيرًا في العالم، ومن أبرز أسباب الاحتفال باللغة ما يلي:أشارت منظمة اليونسكو إلى أن اللغة أبدعت بمختلف أساليبها، سواء الشفهية أو المكتوبة، الفصيحة أو العامية، كما أن تنوع خطوطها وفنونها النثرية والشعرية يكشف عن آيات جمالية رائعة تأسر القلوب.وقد امتدت تأثيراتها إلى ميادين متنوعة، مثل الهندسة، الفلسفة، الغناء، والشعر، مما يجعلها لغة غنية بالتنوع الثقافي والتعبيري.لعبت دورًا حيويًا في نقل المعارف عبر العصور، حيث ساعدت على ترجمة ونقل الفلسفات والعلوم اليونانية والرومانية إلى أوروبا خلال عصر النهضة.ووفرت وسيلة للتواصل الثقافي عبر طرق التجارة مثل طريق الحرير، حيث جمعت شعوبًا متنوعة من الهند إلى القرن الأفريقي.تمتاز اللغة بقدرتها على التعريب واحتواء الألفاظ الأجنبية وفق شروط دقيقة، إضافةً إلى ثرائها بخصائص لغوية مثل الترادف، الأضداد، والمجاز.كما أنها تزخر بفنون التعبير كالبلاغة والفصاحة وما يندرج تحتها من أساليب أدبية مثل الطباق والجناس والتشبيه.كانت اللغة لغة العلم والسياسة والأدب لقرون طويلة، وتركت بصمة واضحة على العديد من اللغات الأخرى، مثل التركية، الفارسية، الأوردية، والهاوسا.ولم يقتصر تأثيرها على العالم الإسلامي فقط، بل امتد إلى اللغات الأوروبية، خاصةً المتوسطية مثل الإسبانية والبرتغالية.تعرب اليونسكو عن تقديرها للناطقين بالعربية، وتحتفل بهذا اليوم عن طريق تنظيم فعاليات وندوات حول موضوعات متنوعة، مثل الشعر ودوره في تشكيل المعرفة، والبصمة في أمريكا اللاتينية.وتسلط هذه الاحتفالات الضوء على دور اللغة كرمز للتنوع الثقافي وإرث فريد يجمع بين الأصالة والحداثة.