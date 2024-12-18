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لسبب لا يصدق.. أم تقتل طفلتها بمساعدة زوجها
منوعات
2024-12-18 | 08:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
4,848 مشاهدة
في جريمة بشعة، قامت سيدة مصرية وزوجها بضرب وتعذيب نجلتها الطفلة حتى فارقت الحياة وإلقاء جثمانها في
صندوق
القمامة، لسبب لا يصدق.
وفي التفاصيل، عثر أهالي منطقة كعبيش بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزةـ بالعثور على جثمان طفلة بكامل ملابسها داخل
صندوق
القمامة، وقاموا بإبلاغ السلطات، وبإنتقال
رجال
الأمن
إلى محل البلاغ عثر على جثمان الطفلة وتبين وجود آثار تعذيب وكدمات على جسدها الصغير.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة توصلت السلطات إلى أن الأم وزوجها وراء إرتكاب الجريمة، حيث تم إلقاء القبض عليهما.
واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وقال الزوج أنه تزوج من والدة الطفلة واكتشف ان ابنتها مصابة بمرض التبول اللاإرادي، وأنه كان يقوم بضرب الطفلة بشكل دائم لتأديبها وإنهائها عن التبول بهذا الشكل، وأن والدة الطفلة كانت تعاونه في ذلك.
كما اعترف المتهم أنه كان يقوم بحرق جسد الطفلة باستخدام ملعقة ساخنة رغبة منه في تأديبها، كما اعترفت الأم أنها كانت تضرب طفلتها لدى تبولها على ملابسها وتقوم بعضها وضربها بإستخدام عصا خشبية، وأنه يوم الواقعة تكرر الأمر إلا أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب والتعذيب، ما دفعهما إلى إلقاء جثمانها بصندوق قمامة بمنطقة بعيدة عن المنزل لإبعاد الشبهة عنهما.
إلى ذلك، أمرت السلطات بنقل جثمان الصغيرة إلى المشرحة، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
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