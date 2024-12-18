ما الذي يجب فعله وتجنبه عند سقوط الهاتف في الماء؟

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يُعد سقوط الهاتف المحمول في الماء أو تعرضه للبلل حادثًا شائعًا قد يتعرض له أي شخص، وأمام هذه المشكلة، تنتشر العديد من الخرافات حول كيفية التعامل معها.

وبعض هذه الأساليب فعّالة، بينما أثبتت أخرى أنها قد تؤدي إلى تفاقم الضرر.

إليك دليلاً كاملاً حول ما يجب فعله وما يجب تجنبه لحماية هاتفك ومنع تلفه.

ما يجب فعله عند سقوط الهاتف في الماء

إخراج الهاتف من الماء بسرعة

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تقليل وقت ملامسة الهاتف للماء. التصرف السريع يحدّ من كمية السوائل التي قد تتسلل إلى الدوائر الداخلية للجهاز.

إيقاف تشغيل الجهاز فورًا

يجب إيقاف تشغيل الهاتف فورًا لتجنب حدوث ماس كهربائي قد يُلحق ضررًا باللوحة الأم. إذا لم يُطفأ الهاتف تلقائيًّا عند البلل، قم بإيقاف تشغيله يدويًّا.

للهواتف الحديثة ببطاريات غير قابلة للإزالة: مثل أجهزة جالاكسي الحديثة، يمكنك إيقاف التشغيل بالضغط المستمر على زري خفض مستوى الصوت والطاقة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ثوانٍ.

إزالة البطارية وبطاقات SIM وSD

إذا كان هاتفك يتيح إزالة البطارية، افعل ذلك على الفور، بالإضافة إلى إزالة بطاقة SIM وأي بطاقة ذاكرة SD. هذه الخطوة تقلل من خطر حدوث التآكل على الموصلات.

بالنسبة للهواتف الحديثة مثل أجهزة آيفون، حيث البطارية غير قابلة للإزالة، يمكنك على الأقل إخراج بطاقات SIM والذاكرة.

تجفيف الهاتف بطرق فعّالة

بعد تنفيذ الخطوات السابقة، يجب البدء بعملية التجفيف. يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة أو مناديل ورقية لامتصاص الرطوبة الظاهرة على السطح، خاصة في مناطق مثل منفذ الشحن أو مقبس سماعة الرأس. يُنصح بتجنب استخدام الورق العادي؛ لأنه قد يتفكك ويدخل إلى أخاديد الهاتف.

استخدام مكنسة كهربائية ذات طاقة منخفضة لإزالة قطرات الماء من المناطق التي يصعب الوصول إليها.

تجنب استخدام مجفف الشعر أو أي مصدر حرارة تحت أي ظرف من الظروف؛ لأن الهواء الساخن قد يسبب تشوه المكونات البلاستيكية وتلف الدوائر الداخلية.

وضع الهاتف في مادة مجففة لمدة لا تقل عن 24 ساعة. يُنصح باستخدام هلام السيليكا أو عبوات مزيلات الرطوبة المتوفرة في الأسواق.

ترك الهاتف في مكان جيد التهوية أو أمام مروحة باردة. يجب تجنب استخدام الحرارة المباشرة أو تعريض الهاتف لأشعة الشمس لفترات طويلة لتسريع التجفيف.

ما لا يجب فعله عند سقوط الهاتف في الماء

لمنع تفاقم المشكلة، من الضروري الابتعاد عن بعض الممارسات الخاطئة التي قد تزيد من تلف الجهاز:

لا تقم بتشغيل الجهاز وهو مبلل

رغم الرغبة في التأكد من عمل الهاتف، فإن تشغيله في هذه الحالة قد يسبب ماسًا كهربائيًّا يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية بشكل دائم.

لا تقم بتوصيل الهاتف بالشاحن

شحن الهاتف وهو مبلل يُعتبر خطرًا جسيمًا؛ لأنه قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية تهدد الجهاز وسلامتك الشخصية.

تجنب هز الهاتف بقوة

محاولة إخراج الماء عن طريق هز الجهاز يمكن أن تتسبب في دفع السوائل إلى عمق أكبر داخل الدوائر الداخلية.

لا تغمر الهاتف في سوائل إضافية

في حالة ملامسة الهاتف لسوائل مسببة للتآكل مثل الماء المالح أو المكلور، قد يكون شطفه بالماء النظيف ضروريًّا. لكن يجب تجنب هذه الخطوة إذا لم تكن هناك حاجة مُلحة؛ لأنها قد تزيد من الرطوبة في الجهاز.

تجنب وضع الهاتف في الأرز

رغم الاعتقاد الشائع بأن الأرز يساعد على امتصاص الرطوبة، فإن شركات مثل أبل أكدت أن هذه الطريقة قد تُفاقم الضرر. حيث يمكن لجزيئات الأرز الصغيرة أن تدخل إلى فتحات الهاتف وتعلق داخل مكوناته؛ مما يزيد المشكلة سوءًا.