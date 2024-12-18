Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يهزم باتشوكا ويتوج بلقب كأس القارات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ميزات في أندرويد ستجعلك تتخلى عن آيفون

منوعات

2024-12-18 | 12:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميزات في أندرويد ستجعلك تتخلى عن آيفون
190 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
يميل الأشخاص إلى التحول من نظام iOS إلى أندرويد، أو العكس، لعدد لا يحصى من الأسباب، فمنهم من قد يشعر بالملل، أو يتأثر بالميزات الجديدة.

وأخيرًا، أدت ميزات الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في التأثير على الأشخاص للانتقال من iOS إلى أندرويد، الذي يقدم ميزات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من الهواتف الذكية، بما في ذلك الأجهزة ذات المستوى المبتدئ والمتوسط.
 
من ناحية أخرى، لا تتضمن أجهزة آيفون ميزات الذكاء الاصطناعي إلا في طرزها الراقية.
 
وتاليًا خمس ميزات في أندرويد ستجعلك تتخلى عن آيفون:
 
المشاركة السريعة
 
إذا كنت قد استخدمت AirDrop لمشاركة ملفات مثل الصور بسلاسة مع الآخرين، فإن Quick Share على أندرويد هو المعادل لها.
 
وتتيح لك هذه الميزة المشاركة السريعة ونقل الملفات بسهولة عبر أجهزة أندرويد.
 
وفي الواقع، تدعم بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه الميزة الآن أيضًا، مما يجعل نقل الملفات بين هواتف أندرويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أسهل.
 
ميزة الدائرة للبحث
 
تأتي هواتف أندرويد الرائدة مع ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى "Circle to Search"، التي تتيح وضع دائرة حول شيء ما على شاشتك للبحث عنه.
 
وهذه الميزة مفيدة بشكل لا يصدق للعثور على المنتجات أو المعلومات، ومن ناحية أخرى، يفتقر نظام iOS إلى ميزة مماثلة.
 
تقسيم الشاشة
 
 
تُعد الشاشة المنقسمة ميزة ممتازة لتعدد المهام يوفرها نظام أندرويد، لكن لايزال نظام iOS لا يوفرها، حتى مع نظام iOS 18 .
 
وفي حين أن أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS تتمتع بوظيفة تقسيم الشاشة، إلا أن أجهزة آيفون لا تزال تفتقر هذه الميزة.
 
دعم تعدد المستخدمين
 
بناءً على طراز هاتفك، يمكنك إضافة مستخدمين متعددين إلى جهاز واحد يعمل بنظام أندرويد، تمامًا كما تفعل على الكمبيوتر، بحيث يحصل كل مستخدم على مساحته الخاصة، مع تطبيقاته وخلفياته وإعداداته الخاصة.
 
وهناك أيضًا وضع ضيف إذا كنت لا تريد إنشاء مستخدم دائم، وبمجرد الخروج من وضع الضيف، يتم حذف جميع البيانات من تلك الجلسة.
 
كذلك، يمكنك ضبط الإعدادات للسماح أو تقييد وصول الضيف إلى مكالمات الهاتف، ومع ذلك، يفتقر نظام iOS إلى أي ميزة من هذا القبيل، لذلك يمكن لشخص واحد فقط استخدام آيفون في كل مرة، دون وجود خيار لوضع الضيف.
 
لوحة المفاتيح
 
تعتبر تجربة لوحة المفاتيح على أندرويد أفضل بشكل عام في جميع المجالات، ففي حين أن هذا أمر شخصي، نجد أن الكتابة على أندرويد، خاصةً باستخدام Gboard، أسرع وأكثر كفاءة.
 
كما أن التصحيح التلقائي أفضل بشكل ملحوظ مما تقدمه iOS، وغالبًا ما تتضمن لوحات مفاتيح أندرويد صفًا مخصصًا للأرقام، مما يسمح لك بكتابتها دون التبديل بين الصفحات.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

ايفون

اندرويد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Play
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Morning Live
Play
Morning Live
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
Play
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
Play
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
Play
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
Play
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
Play
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
Play
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
Play
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
Play
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
Play
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Play
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
Morning Live
Play
Morning Live
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
Play
الطموح .. مفتاح النجاح في حياة الشباب - حلقة ١٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
Play
منطقة بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
Play
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
Play
ترامب والمرشد.. وعود ما قبل التنصيب - حلقة ٥٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
Play
أرقام وتكسير الأغاني 17-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
Play
نشرة ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
Play
سباق مع المستمعين 17-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
Play
مسابقات ثقافية 17-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-17
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
Play
زوم ميوزك - لو 17-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-17
اخترنا لك
تعرف على المستفيد الأبرز من حظر "تيك توك" في امريكا
12:42 | 2024-12-18
لعبة على الهاتف تنتهي بسجن امرأة 7 سنوات
12:07 | 2024-12-18
مشاكل في "آيفون" بعد تحميل iOS 18.2
10:58 | 2024-12-18
استئجار الأهرامات المصرية لمطاردة الأشباح وصيدها (فيديو)
10:40 | 2024-12-18
ما الذي يجب فعله وتجنبه عند سقوط الهاتف في الماء؟
10:24 | 2024-12-18
تحذير من انتشار "خدعة السعال" لإنقاذ الحياة.. ما هي ؟
09:20 | 2024-12-18
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.