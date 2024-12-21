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مهام اندرويد التي لا تعرفها

منوعات

2024-12-21 | 02:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مهام اندرويد التي لا تعرفها
178 مشاهدة

السومرية نيوز- منوعات
تحمل هواتف أندرويد، إمكانيات مذهلة قد لا تعرفها، من تخصيص مظهر الجهاز إلى ميزات مخفية تسهّل الاستخدام وتعزز الإنتاجية بطرق مبتكرة.

وتوفر هواتف أندرويد خيارات تخصيص أكثر من تلك التي توفرها اجهزة ايفون، وتختلف خيارات التخصيص هذه اعتمادًا على نوع الجهاز لديك، فبعض هذه الحيل تعمل فقط على هواتف ، وبعضها الآخر يعمل فقط على أجهزة غوغل، ولكن معظمها يعمل عبر جميع هواتف أندرويد، ومن أبرز هذه الخيارات:


أيقونات ذات طابع خاص


أحد أفضل الأمور في استخدام أندرويد هو أنه يمكنك جعل هاتفك انعكاسًا حقيقيًا لشخصيتك من خلال تغيير خيارات الألوان ولون النص على جهازك، وكما يمكنك أيضًا تصفح مجموعة هائلة من السمات المدفوعة والمجانية في غوغل بلاي.


ولكن تأكد فقط من حماية خصوصيتك وتجنب أي تطبيق يطلب أذونات غير عادية. في هذا السياق، تحتوي بعض هواتف أندرويد على ميزة تسمى Emoji Workshop تتيح لك إنشاء ايموجي ذات طابع خاص.


إصلاح الأخطاء بسرعة


يمكنك دون رفع أصابعك عن لوحة المفاتيح التمرير عبر النص بسهولة باستخدام شريط المسافة، وما عليك إلا تمرير إبهامك إلى اليسار أو اليمين عبر شريط المسافة (Space) لتحريك المؤشر عبر النص وإصلاح أي خطأ بسرعة.


الكتابة بيد واحدة


إحدى الشكاوى الرئيسية بشأن الهواتف الحديثة هي أنها عريضة وطويلة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها بيد واحدة، وإحدى الطرق لتسهيل ذلك هي استخدام لوحة مفاتيح مصغرة يمكنك وضعها على شاشتك للكتابة بشكل أكثر راحة.


ويمكنك الوصول إليها عبر إعدادات لوحة المفاتيح وتحديد ميزة الكتابة بيد واحدة أو تحديد حجم لوحة المفاتيح الحالية.


شحن هاتف آخر


يتيح لك الشحن اللاسلكي شحن هاتفك بسهولة دون الحاجة إلى العبث بالأسلاك، ولكنه يمكنه أيضًا نقل الطاقة بين الأجهزة. ولشحن جهاز آخر، ضع هاتفك مقلوبًا وضع أي هاتف آخر به إمكانيات الشحن اللاسلكي مقلوبًا فوق هاتفك. يجب أن يبدأ هذا الهاتف في الشحن باستخدام بطارية هاتفك.


اختصارات مفيدة


تقدم العديد من تطبيقات اندرويد اختصارات لميزاتها الأساسية تمكنك من الانتقال مباشرة إلى ما تحتاجه.


وعلى سبيل المثال، سيؤدي الضغط لوقت طويل على خرائط غوغل إلى عرض مواقعك المفضلة، التي يمكنك البدء في التنقل إليها فورًا. أما الضغط المطول على جيميل، فيسمح ببدء محادثة جديدة أو إرسال رسالة نصية في إحدى محادثاتك الأخيرة.


ميزة عدسة غوغل


لتحديد أي شيء تقريبًا في صورك، اضغط على رمز Google Lens، في أسفل أي صورة في Google Photos، وحدد المربع فوق الجزء في الصورة الذي تريد إجراء بحث بصري عنه.


وسيظهر لك مزيد من المعلومات، بما في ذلك تفاصيل المنتجات أو الحيوانات أو النباتات. يمكنك أيضًا نسخ نص من الصورة أو ترجمة نص.


ميزة عدسة غوغل


لتحديد أي شيء تقريبًا في صورك، اضغط على رمز Google Lens، في أسفل أي صورة في Google Photos، وحدد المربع فوق الجزء في الصورة الذي تريد إجراء بحث بصري عنه.


وسيظهر لك مزيد من المعلومات، بما في ذلك تفاصيل المنتجات أو الحيوانات أو النباتات. يمكنك أيضًا نسخ نص من الصورة أو ترجمة نص.


إخفاء التطبيقات الخاصة


تتيح لك المساحة الخاصة أو Secure Folder إخفاء التطبيقات في قسم مقفل من درج التطبيقات، وتتطلب المقاييس الحيوية أو رقم التعريف الشخصي للوصول إليها.


ويمكنك تفعيل هذه المساحة من إعدادات الأمان والخصوصية. وبمجرد الانتهاء من الإعداد، ستجد قسمًا جديدًا في شريط التطبيقات، علمًا بأن التطبيقات التي تثبتها في هذه المساحة منفصلة تمامًا عن بقية هاتفك، لذا يمكنك تشغيل نسختين مختلفتين من التطبيق في وقت واحد.


التقط الصور بشكل أسرع


انقر نقرة مزدوجة فوق زر الطاقة في هاتفك لتشغيل تطبيق الكاميرا، دون حتى إلغاء قفل هاتفك. ويؤدي الضغط على زر خفض الصوت إلى التقاط صورة، ما يجعل التصوير أفقيًا بيد واحدة أسهل كثيرًا.


سجل شاشتك بسهولة


إذا كنت بحاجة إلى تسجيل شاشتك، فلن تحتاج إلى تنزيل تطبيق منفصل للقيام بذلك، اسحب شريط الإشعارات لأسفل، وانقر فوق القلم، وابحث عن تسجيل الشاشة، وأضفه إلى اختصارات شريط الإشعارات.


والآن، عندما تريد تسجيل شاشتك، اضغط على هذا الزر ثم حدد ما إذا كنت تريد تسجيل الشاشة بأكملها أو تطبيق واحد فقط، وما إذا كان يجب أن يتضمن التسجيل صوتا.
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