بعد ان طلقها اطلق عليها النار داخل المحكمة (فيديو)

وفق المعلومات المتداولة، فإن اطلاق النار، الذي أدى الى وفاة على الفور، حصل على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، وحضرت القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات".



وخرج الزوج الى العلن عبر حسابه على الفيسبوك ليعلن في التسجيل انه عند انتشار هذا الفيديو يكون قد اقدم على الانتحار، وعلّق على الفيديو قائلاً: "إنهاء حياتك بنفسك".



أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية في وقت لاحق، أن "المدعو (خ .م.) الذي أقدم على قتل زوجته ظهر اليوم في شحيم الشرعية، أقدم على الإنتحار بإطلاق على نفسه من مسدس حربي كان بحوزته، وقد تم نقله الى مستشفى سبلين الحكومي، إلا انه ما لبث أن فارق الحياة".





وقالت الوسائل انه "أطلق المدعو خليل مسعود، من بلدة كترمايا، على زوجته الاعلامية عبير رحال، من بلدة داريا، داخل شحيم الشرعية، بعد انتهاء مراسم طلاقهما في المحكمة".وأضافت: "أطلق خليل، على زوجته برصاصة استقرت برأس وارداها قتيلة عند باب المصعد داخل وفر الى جهة مجهولة".