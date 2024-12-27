ما يحدث على الإنترنت كل دقيقة

نيوز – منوعات

العالم الرقمي في عام 2024 وأكثر اتصالاً من أي وقت مضى، بحيث بات ما يقارب 70٪ من سكان العالم يقضون وقتهم الآن على الإنترنت.

وهذا المستوى غير المسبوق من الاتصال يغذي زيادة هائلة في النشاط الرقمي، سواء كانت البث أو التسوق عبر الإنترنت أو الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

البيانات لا تنام أبدًا

الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يشهد تدفقًا ضخمًا للمعلومات والتفاعلات الاجتماعية والتجارية والترفيهية.

وبينما يُقال إن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم وصل إلى 5.52 مليار، إليكم ما يفعلونه على الإنترنت كل دقيقة.

محركات البحث

يجذب Gemini AI التابع لشركة غوغل 8574 زائرًا في الدقيقة، ما يشير إلى التحول في كيفية وصول الأشخاص إلى المعلومات.

مع أن محركات البحث التقليدية مثل غوغل ما تزال تهيمن على 5.9 مليون عملية بحث في الدقيقة، ولكنها تواجه منافسة متزايدة من البدائل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الصوتيين مثل سيري، والتي تتعامل مع أكثر من مليون استعلام في .

استهلاك الترفيه

في حين انخفض بث نتفليكس بنسبة 19٪ منذ عام 2021، تشهد منصات مثل سناب شات وإنستغرام ريلز وتيك توك نموًا كبيرًا.

ويتم تشغيل 138.9 مليون ريلز عبر فيسبوك وانستغرام كل دقيقة، فيما يشاهد مستخدمو تيك توك على مستوى العالم أكثر من 167 مليون مقطع فيديو ويحملون 16000 مقطع جديد، كما تتم مشاهدة نحو 4.5 مليون فيديو على يوتيوب في .

تطور مكان العمل الرقمي

يسجل مايكروسوفت تيمز 229 مليون دقيقة اجتماع في الواحدة، ويشهد تطبيق زوم 288 عملية تنزيل كل دقيقة. تُظهر هذه الأرقام الاعتماد المستمر على المنصات الرقمية للتعاون في مكان العمل.

مخاوف الأمن السيبراني

يصاحب ارتفاع النشاط الرقمي مخاطر متزايدة. ومن المثير للقلق أن 4080 سجل بيانات يُخترَق كل دقيقة، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير أقوى للأمن السيبراني مع توسع النظام البيئي الرقمي.

فمع النمو السريع للبيانات وتغيير الذكاء الاصطناعي للطريقة التي نتفاعل بها عبر الإنترنت، يجب على الشركات أن تظل مرنة وتجد طرقًا جديدة لمواكبة ذلك.

كما يتعين علينا التركيز على حماية البيانات مع تزايد النشاط الرقمي.

منصات التواصل والتراسل

يتم نشر أكثر من 150 ألف منشور على فيسبوك في الدقيقة، وأكثر من 100 ألف صورة على إنستغرام، ونحو 500 ألف تغريدة على إكس، فيما يتم إرسال أكثر من 200 مليون بريد إلكتروني.

كما يتم إرسال نحو 41 مليون رسالة عبر تطبيق واتساب في .

التسوق عبر الإنترنت

يتم إنفاق نحو 1.5 مليون دولار على مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون في الدقيقة، ويتم إرسال أكثر من 18 مليون جيجابايت من البيانات.