اليك أبرز الحوادث الفضائية خلال العام 2024

وعلى الرغم من تحقيق بعض الوكالات الفضائية تقدما ملحوظا، كان هناك أيضا العديد من الفشل والهفوات في برامج العالمية، بما في ذلك من قبل و"سبيس إكس".وفيما يلي أبرز 10 حوادث فضائية حدثت في عام 2024:- رواد العالقون على محطةفي حزيران 2024، واجه رواد بوتش ويلمور وسوني ويليامز وضعا صعبا عندما تقطعت بهم السبل داخل كبسولة "ستارلاينر" التابعة لشركة . وكانت الكبسولة تعاني من مشاكل تقنية كبيرة، مما أدى إلى تأخير عودتهما إلى الأرض. وبينما كانت المهمة مقررة لاستغراق أسبوع واحد فقط، إلا أنهما ظلا عالقين في محطة لمدة 209 أيام، ومن المتوقع أن يعودا في اذار 2025 على الأقل.- حطام فضائي يصطدم بمنزل في فلوريدافي اذار، سقط حطام فضائي من محطة على منزل في بولاية فلوريدا. واعترفت أن الحطام كان بقايا بطاريات تم إخراجها من المحطة في 2021.وكانت التوقعات تشير إلى أن الحطام سيحترق في الغلاف الجوي، لكن ذلك لم يحدث. ورفع أصحاب المنزل دعوى قضائية ضد للمطالبة بتعويضات تصل إلى 80 ألف دولار.- فشل هبوط المركبات على سطح القمرفي 2024، شهدت محاولات هبوط عدة على القمر فشلا كبيرا. ففي كانون الثاني، فشلت مركبة "Peregrine" التابعة لشركة Astrobiotic Technology في الهبوط على القمر، وانتهت بتحطمها بعد الإطلاق. وفي فبراير، فشلت مركبة "أوديسيوس" في الهبوط بنجاح.ورغم هذه الإخفاقات، نجحت اليابان في إطلاق مركبة "SLIM" بنجاح، لكنها هبطت رأسا على عقب.- الشراع الشمسي المتساقطفي اب، بدأ الشراع الشمسي المتقدم التابع لوكالة (ACS3) في التدهور بعد نشره في مدار الأرض. وكانت المركبة الفضائية تواجه صعوبة في السيطرة على الشراع الذي كان يتدحرج بشكل غير منتظم. رغم أن أكدت أن هذه المشكلة كانت متوقعة، إلا أن الشراع ظل يتدحرج بشكل غير مستقر، ولم تُحل المشكلة بشكل كامل.- روبوتات المريخ تتعرض لضربةفي كانون الثاني، أنهت مروحية "إنجنيويتي" التابعة لناسا مهمتها بعد تعرضها لأضرار قاتلة بسبب هبوط اضطراري. وفي وقت لاحق من العام، تعرضت مركبة "كيوريوسيتي" لضرر في عجلاتها بعد 12 عاما من العمل المستمر على سطح المريخ، لكنها لم تظهر علامات على التباطؤ بسبب هذه الإصابات.- مشاكل في فوييجرفي عام 2024، تعرض مسبار "فوييجر 1" لمشاكل تقنية، حيث أرسل إشارات خاطئة في بداية العام، قبل أن تتمكن من إصلاح المشكلة مؤقتا في اذار. ومع استمرار المشاكل، قامت الوكالة بإجراء مناورة محفوفة بالمخاطر في أيلول لاستبدال محركات الدفع، ثم واجه المسبار مشكلة في الاتصال مرة أخرى في أكتوبر. كما واجه "فوييجر 2" بعض المشاكل التي دفعت الوكالة لإيقاف بعض أدواته العلمية للحفاظ على الطاقة.- صواريخ فالكون 9 تهبط ثلاث مراتشهدت صواريخ "فالكون 9" التابعة لشركة سبيس إكس عام 2024 نجاحات متعددة، حيث تم إطلاق أكثر من 120 صاروخا. ورغم هذه النجاحات، عانت الصواريخ من 3 فشل في 3 أشهر متتالية. ففي حزيران، سقطت 20 قمرا صناعيا من "ستارلينك" بسبب خلل في الإطلاق، وفي اب، انفجر أحد معززات الصاروخ أثناء الهبوط. وفي ايلول، تحطم صاروخ آخر أثناء العودة إلى الأرض.- مشاكل في صواريخ "ستارشيب"في اذار، فُقدت مركبة "ستارشيب" التابعة لـ"سبيس إكس" في المحيط الهندي بعد دخولها مدارا حول الأرض، بسبب خلل في الاتصال منع تتبع المركبة. كما تم الكشف عن أن أول إطلاق لمركبة "ستارشيب" في 2023 أدى إلى حدوث ثقب في الغلاف الجوي.- الازدحام في وزيادة الأخطارزاد الازدحام في في 2024، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث، خاصة مع تحطّم قمر صناعي صيني في اب، وتعرض قمر صناعي أمريكي للانفجار في تشرين الاول.