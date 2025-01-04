شاهد.. طائر عقاب ينتصر على ظروف طبيعية مضطربة

نيوز – محلي

التقطت كاميرة بث في ولاية لويزيانا الأمريكية، صورا لمقاومة طائر العقاب الرياح الشديدة لحماية بيضه.

وواجه الطائر الرياح التي وصلت سرعتها الى 115 كيلومتر في الساعة ونجح في الحفاظ على بيضه.