وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما في اليابان

وتوفيت المسنة في 29 الماضي لأسباب طبيعية في دار لرعاية المسنين في آشيا في محافظة هيوغو.وولدت توميكو إيتوكا في 23 مايو عام 1908 في أوساكا. وكانت الأكبر بين 3 شقيقات. منذ حوالي 30 عاما، انتقلت إلى آشيا. وبعد أن توفيت معمرة في العالم في إسبانيا العام الماضي عن عمر يناهز 117 عاما، احتلت توميكو إيتوكا محلها. وكانت تعتبر في السابق معمرة في .وجرت مراسم جنازة إيتوكا اليوم السبت.