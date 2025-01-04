هل يعزز التفكير الإيجابي المناعة ويخفض ضغط الدم؟.. اليكم الاجابة

وأظهرت دراسة أجرتها هوبكنز أن "الأشخاص الإيجابيين، مقارنة بالمتشائمين، تعرضوا لنوبات قلبية أقل بنسبة الثلث"، فيما بينت دراسة أخرى أجريت في كانساس، أن "الأشخاص المبتسمين لديهم مناعة أفضل وكانوا أقل عرضة لأمراض ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب".ولفت الاطباء: الى انه "ليس من الضروري أن يكون الشخص فرحا وإيجابيا بمشاعره طوال الوقت، لكن يكفي أن يكون مبتهجا في الأوقات المناسبة، هذا الأمر قد يكون مهمة مستحيلة بالنسبة للكثيرين، فمن الصعب أن تكون إيجابيا عندما لا تكون معتادا على ذلك، أو عندما تفكر بشكل سلبي باستمرار، وهذا الأمر يتعلق بالكثير من الناس".وينصح الاطباء، "الأشخاص المتشائمين بأفكارهم بأن ينتقلوا إلى التفكير بطريقة أكثر إيجابية بشكل تدريجي، فعلى سبيل المثال بدلا من أن تقول أنا فاشل في مجال ما، يجب أن تقول لنفسك: لابأس، أنا جيّد في مجالات أخرى وسأحاول أن أكون أفضل في المستقبل".