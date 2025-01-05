هل يعرف الآباء ما تفعله الشاشات بعيون أطفالهم؟

مشاكل العين الناتجة عن التعرض المفرط للشاشات:الأطفال الذين يركزون لفترات طويلة على الشاشات يعانون من مشكلة إرهاق العين، التي تتسم بالصداع، ضعف في الرؤية، وشعور بعدم الراحة من وهج الشاشة الذي من تفاقم هذه الأعراض.ينصح الخبراء بمنح العين فترات راحة منتظمة لتخفيف الضغط الناتج عن التركيز المستمر على الأشياء القريبة.تشير الدراسات إلى أن التركيز على الشاشات لفترات طويلة يقلل من معدل رمش العين، مما يؤدي إلى جفافها وتهيجها.الاستخدام الطويل للشاشات يجعل الأطفال يواجهون صعوبة في التكيف مع الرؤية البعيدة.على الرغم من أن هذه المشكلة غالبًا ما تكون مؤقتة، إلا أن تحتاج إلى وقت للتأقلم واستعادة مرونتها الطبيعية.قضاء وقت طويل داخل المنازل وقلة التعرض لضوء النهار الطبيعي من احتمالية إصابة الأطفال بقصر النظر.يؤكد الباحثون أهمية قضاء الأطفال وقتًا في اللعب خارج المنزل لصحة عيونهم وأجسادهم، حيث تلعب الأشعة فوق البنفسجية دورًا أساسيًا في نمو صحي للعين، شريطة توفير حماية مناسبة من أشعة الشمس القوية.الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤثر على إيقاع الجسم اليومي، حيث يترجم الدماغ هذا الضوء على أنه "نهارًا"، مما يؤدي إلى اضطراب النوم لدى الأطفال.هناك خطر أكبر على عند استخدام شاشات مكسورة، اذ يبذل الأطفال جهدًا إضافيًا للتركيز على تعويض الرؤية في المناطق المكسورة، مما من إجهاد العين بشكل كبير.رغم صعوبة إبعاد الأطفال عن الشاشات، يمكن الحد من تأثيرها السلبي من خلال تنظيم أوقات الاستخدام، وتحديد فترات زمنية مناسبة، مع تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الخارجية التي تساهم في الحفاظ على صحة عيونهم وجسمهم.