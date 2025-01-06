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“MrBeast” يُعلن خطوبته من ثيا بويسن وسط عاصفة من الجدل
منوعات
2025-01-06 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
789 مشاهدة
أعلن اليوتيوبر الشهير "MrBeast" عن خطوبته من صديقته "ثيا بويسن". وقد كشف الشاب البالغ من العمر 26 عامًا أنّه قد تقدّم لها في يوم عيد الميلاد، حيث شارك صورًا للحظة التي ركع فيها على ركبته.
يُعرف "MrBeast"، واسمه الحقيقي "جيمي دونالدسون"، بأنّه أكثر يوتيوبر شعبية في العالم، حيث يمتلك حوالي 340 مليون
مشترك
على منصة
يوتيوب
.
أمّا خطيبته "ثيا"، التي تعود أصولها إلى جنوب أفريقيا، فلديها أيضًا قناتها الخاصة "Thea Beasty" التي تضم حوالي 40,000
مشترك
. تعيش "ثيا" الآن في الولايات المتحدة، وهي تبلغ من العمر 27 عامًا، وتقوم أيضًا ببث
ألعاب
على منصة "Twitch" وهي كاتبة منشورة.
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A post shared by MrBeast (@mrbeast)
في مقابلة مع مجلة “People”، قال “Mr Beast” إنّه طلب يد "ثيا" للزواج أثناء زيارة عائلتها. وعلى الرغم من شهرته بسبب مقاطع الفيديو المعقدة التي يقدمها، أوضح في المجلة أنّه أراد عرض زواج "خاص وحميم".
وقد شارك الثنائي صورًا ومقاطع فيديو لهما ولكلبهما وهما يرتديان سويًا سترة احتفالية تحمل علامة .“MrBeast” كما بدا الخاتم الذي قدمه لها جليًّا في الصور، كونه قطعة فاخرة من الذهب الوردي، المرصعة بالألماس على الجانبين. ورغم ذلك قالت "ثيا" إنها كانت ستسعد حتى بخاتم بلاستيكي!
ووفقًا لمجلة “People”، قال الثنائي إنّهما لا يُخططان لإقامة حفل زفاف كبير. حيث قالت "ثيا" للمجلة: "نُفكّر في إقامة الحفل في مكان ما على جزيرة حيث نكون بعيدين عن الجميع تقريبًا. لن نحاول إقامة حفل زفاف كبير ومبهر. سيكون جميلًا، لكنه سيكون بالتأكيد حميمًا مع العائلة والأصدقاء المقربين".
وقد ذكرت التقارير أنّ "ثيا" قد دافعت عن اليوتيوبر “MrBeast” بعد عدد من الاتهامات التي وُجهت إليه العام الماضي. عندما اضطر للتحقيق في مزاعم تتعلّق بسلوك غير لائق ضد زميلته السابقة "أفا كريس تايسون"، والّتي قال “MrBeast” لاحقًا إنها "لا أساس لها"، كتبت "ثيا" على قناتها أنّها "لن تكون معه" إذا كانت تلك المزاعم صحيحة.
مؤخرًا، تم تصوير الثنائي معًا في حدث السجادة الحمراء لسلسلة “MrBeast” الجديدة “Beast Games”، المستوحاة من المسلسل الشهير على نتفليكس .“Squid Games”ونجحت السلسلة بأن تكون أكبر برنامج
ألعاب
مباشر في العالم، حيث يتنافس 1000 لاعب على جائزة نقدية قدرها 5 ملايين دولار.
وبالرّغم من نجاحها، لم تسلم سلسلة “Beast Games” من الانتقادات اللّاذعة وقد تمّ وصفها بأنّها قبيحة ومنافية للأخلاق. هذا فضلًا عن من وصفها بأنّها سطحية ومملّة.
ومع ذلك، فإنّ العرض، الذي تم إنتاجه لـ "أمازون برايم" بدلًا من قناته على "يوتيوب"، قد واجه جدلًا كبيرًا. في أيلول الماضي، تمّ ذكره في وثائق قانونية مقدمة في الولايات
المتحدة
نيابة عن المتسابقين، الذين زعموا أنّهم تعرضوا لـ "استغلال بلا خجل" وتجارب تحرش جنسي. بينما لم يرد “MrBeast” أو "أمازون" رسميًا على هذه الاتهامات، وإنّما اكتفى الاخير بالتعليق على منصة ”X” أنّه قد تمّ تضخيم الادعاءات والمبالغة فيها.
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