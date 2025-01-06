“MrBeast” يُعلن خطوبته من ثيا بويسن وسط عاصفة من الجدل

أعلن اليوتيوبر الشهير "MrBeast" عن خطوبته من صديقته "ثيا بويسن". وقد كشف الشاب البالغ من العمر 26 عامًا أنّه قد تقدّم لها في يوم عيد الميلاد، حيث شارك صورًا للحظة التي ركع فيها على ركبته.

يُعرف "MrBeast"، واسمه الحقيقي "جيمي دونالدسون"، بأنّه أكثر يوتيوبر شعبية في العالم، حيث يمتلك حوالي 340 مليون على منصة .



أمّا خطيبته "ثيا"، التي تعود أصولها إلى جنوب أفريقيا، فلديها أيضًا قناتها الخاصة "Thea Beasty" التي تضم حوالي 40,000 . تعيش "ثيا" الآن في الولايات المتحدة، وهي تبلغ من العمر 27 عامًا، وتقوم أيضًا ببث على منصة "Twitch" وهي كاتبة منشورة.



وقد شارك الثنائي صورًا ومقاطع فيديو لهما ولكلبهما وهما يرتديان سويًا سترة احتفالية تحمل علامة .“MrBeast” كما بدا الخاتم الذي قدمه لها جليًّا في الصور، كونه قطعة فاخرة من الذهب الوردي، المرصعة بالألماس على الجانبين. ورغم ذلك قالت "ثيا" إنها كانت ستسعد حتى بخاتم بلاستيكي!



ووفقًا لمجلة “People”، قال الثنائي إنّهما لا يُخططان لإقامة حفل زفاف كبير. حيث قالت "ثيا" للمجلة: "نُفكّر في إقامة الحفل في مكان ما على جزيرة حيث نكون بعيدين عن الجميع تقريبًا. لن نحاول إقامة حفل زفاف كبير ومبهر. سيكون جميلًا، لكنه سيكون بالتأكيد حميمًا مع العائلة والأصدقاء المقربين".



وقد ذكرت التقارير أنّ "ثيا" قد دافعت عن اليوتيوبر “MrBeast” بعد عدد من الاتهامات التي وُجهت إليه العام الماضي. عندما اضطر للتحقيق في مزاعم تتعلّق بسلوك غير لائق ضد زميلته السابقة "أفا كريس تايسون"، والّتي قال “MrBeast” لاحقًا إنها "لا أساس لها"، كتبت "ثيا" على قناتها أنّها "لن تكون معه" إذا كانت تلك المزاعم صحيحة.





مؤخرًا، تم تصوير الثنائي معًا في حدث السجادة الحمراء لسلسلة “MrBeast” الجديدة “Beast Games”، المستوحاة من المسلسل الشهير على نتفليكس .“Squid Games”ونجحت السلسلة بأن تكون أكبر برنامج مباشر في العالم، حيث يتنافس 1000 لاعب على جائزة نقدية قدرها 5 ملايين دولار. مؤخرًا، تم تصوير الثنائي معًا في حدث السجادة الحمراء لسلسلة “MrBeast” الجديدة “Beast Games”، المستوحاة من المسلسل الشهير على نتفليكس .“Squid Games”ونجحت السلسلة بأن تكون أكبر برنامج مباشر في العالم، حيث يتنافس 1000 لاعب على جائزة نقدية قدرها 5 ملايين دولار.







وبالرّغم من نجاحها، لم تسلم سلسلة “Beast Games” من الانتقادات اللّاذعة وقد تمّ وصفها بأنّها قبيحة ومنافية للأخلاق. هذا فضلًا عن من وصفها بأنّها سطحية ومملّة.



ومع ذلك، فإنّ العرض، الذي تم إنتاجه لـ "أمازون برايم" بدلًا من قناته على "يوتيوب"، قد واجه جدلًا كبيرًا. في أيلول الماضي، تمّ ذكره في وثائق قانونية مقدمة في الولايات نيابة عن المتسابقين، الذين زعموا أنّهم تعرضوا لـ "استغلال بلا خجل" وتجارب تحرش جنسي. بينما لم يرد “MrBeast” أو "أمازون" رسميًا على هذه الاتهامات، وإنّما اكتفى الاخير بالتعليق على منصة ”X” أنّه قد تمّ تضخيم الادعاءات والمبالغة فيها.