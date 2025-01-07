صوفيا طالوني يعلن توبته ويعود إلى شكله الطبيعي كرجل

وقد ظهر نوفل في الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ"إنستغرام" بزي رسمي وقصة شعر رجالية، ونشرها دون تعليق، وكان قد كشف لمتابعيه عبر "ستوري" أنه سيعلن عن مفاجأة لجمهوره بمناسبة افتتاح عيادته الجديدة في تركيا، التي تختص في مجال التجميل وزراعة الشعر.ومن جهته، تفاعل الجمهور بسرعة مع المنشور، معبرا عن سعادته بعودة صوفيا طالوني إلى جنسه الأصلي واتخاذه هذا القرار.وقد دعا العديد منهم له بـ"الهداية والتوبة"، في حين عبر آخرون عن صدمتهم من التغيير، بينما رأى بعضهم أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لإثارة الانتباه والتسويق لعيادته الجديدة.