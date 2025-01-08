أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين الإلكتروني.. هل تعرفها؟

نُشرت نتائج الدراسة في قاعدة بيانات "مراجعات كوكرين المنهجية".أوضحت هارتمن-بويز، أستاذة مساعدة في سياسات والإدارة بجامعة ماساتشوستس، ومحررة في كوكرين، أن "هذا المجال من البحث لا يزال في مراحله الأولى، ولكنه يتنامى بسرعة بناء على طلب الأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن الفيب". وأضافت: "نعلم أيضا أن الأشخاص الذين يستخدمون الفيب كوسيلة للانتقال من التدخين يرغبون في معرفة كيفية التخلص من الفيب بشكل آمن دون العودة إلى التدخين، وهذا أمر بالغ الأهمية".أظهرت مراجعات كوكرين السابقة أدلة قوية تفيد بأن السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر فاعلية في الإقلاع عن التدخين، مقارنة بالطرق التقليدية مثل اللصقات والعلكة.وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الشباب الذين لم يدخنوا أبدا ولكن بدأوا في استخدام الفيب قد يواجهون مخاطر صحية أو يعتمدون على النيكوتين، ويرغبون في الإقلاع عن الفيب.وخلال الدراسة، قام فريق من العلماء، بقيادة نيكولا ليندسون وإيلسا باتلر من جامعة أكسفورد، بتحليل تسع دراسات عشوائية شارك فيها أكثر من 5,000 شخص، بهدف تقييم فاعلية الأدوات المستخدمة لمساعدة الأفراد في الإقلاع عن التدخين الإلكتروني.وأوضحت هارتمن-بويز أن البرامج التي تقدم دعما عبر الرسائل النصية قد تكون فعالة بشكل خاص للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عاما، في حين أن الأدوية مثل الفارينكلين كانت فعالة بشكل محتمل للبالغين. ومع ذلك، نظرا لقلة عدد الدراسات، فإن الأدلة لا تزال غير مؤكدة وتحتاج إلى مزيد من البحث.وأشارت باتلر إلى أن نتائج هذه المراجعة توفر للإخصائيين الصحيين أدلة أولية يمكنهم الاستناد إليها لتوجيه الأشخاص، وخاصة الشباب، نحو طرق فعالة للإقلاع عن التدخين الإلكتروني.وأوضحت هارتمن-بويز أن الرسائل النصية توفر مزيجا من المحتوى التحفيزي والاجتماعي، إضافة إلى نصائح عملية للإقلاع. وتابعت قائلة: "يبدو واضحا أن هذه الطريقة تساعد الشباب، لكن السؤال هو، هل ستساعد مجموعات سكانية أخرى؟".ومن المتوقع أن تستمر الأبحاث في هذا المجال، حيث يتم حاليا إجراء دراسات إضافية، مع بقاء هذا الموضوع أولوية عالية لدى كوكرين.