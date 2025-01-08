Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف: نسعى لتجنب عملية تركية في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

5 نصائح للحفاظ على هاتفك في الطقس البارد

منوعات

2025-01-08 | 12:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 نصائح للحفاظ على هاتفك في الطقس البارد
25 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
نعلم أن الهواتف الذكية يمكن أن تتضرر عندما تُترك في الخارج في يوم صيفي حار، إلا أن الأمر نفسه ينطبق على البرد.

ويحذر الخبراء مستخدمي الهواتف المحمولة من أن البرد يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لأجهزتهم.
 
تأثير البرد على الهواتف
 
معظم بطاريات الهواتف مصنوعة من الليثيوم، وتعتمد على التفاعلات الكيميائية لإبقاء هاتفك قيد التشغيل.
 
وفي البرد، تتباطأ هذه التفاعلات أو تتوقف تمامًا، حيث يعتقد هاتفك أن بطاريتك لم تعد صالحة.
 
كذلك، إذا تُركت لفترة طويلة في البرد، يمكن أن تتشقق البطاريات القلوية أو حتى تنفجر.
 
والأسوأ من ذلك أن العلماء ليس لديهم أي فكرة عن سبب عدم قدرة بطاريات الليثيوم أيون على التعامل مع البرد بشكل جيد.
 
كذلك، قد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تمدد أو انكماش المكونات الداخلية للهاتف؛ ما قد يؤدي إلى مشاكل في الاتصال بين الأجزاء الإلكترونية.
 
كما يمكن أن تؤدي البرودة الشديدة إلى تراجع أداء المعالج بشكل مؤقت؛ ما يؤدي إلى تباطؤ الهاتف أو تجمده في بعض الحالات.
 
وتقول شركة أبل إن طرز آيفون تعمل بشكل أفضل بين 0 و35 درجة مئوية.
 
وأي شيء أقل من ذلك يمكن أن يقصر مؤقتًا من عمر البطارية ويضعف قدرة الهاتف على تنظيم درجة الحرارة.
 
وأظهرت الدراسات أنه عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، يمكن أن يكون الضرر الذي يلحق ببطاريات الهاتف والشاشات غير قابل للإصلاح.
 
أما عند درجة حرارة أقل 30 تحت الصفر، فإن الهاتف يتعطل بشكل كامل.
 
ومع ذلك، في أغلب الأوقات يتم تشغيل الهواتف مرة أخرى إذا حصلت على القليل من الوقت للتعافي من قضمة الصقيع.
 
هناك خمسة أشياء يمكن القيام بها لمنع الهواتف من التجمد والتصلب، وهي:
 
لا تترك هاتفك في السيارة:
 
يمكن أن يتسبب هذا في تلف دائم لهاتفك بسبب تكاثف الماء داخله بمجرد إدخاله من جو بارد إلى دافئ.
 
لذلك، إذا تركت هاتفك في البرد لفترة طويلة، فتأكد من السماح له بالعودة إلى درجة حرارة الغرفة قبل تشغيله أو شحنه مرة أخرى.
 
اشحنه قبل أن تخرج
 
من الصعب تجنب استنزاف البطارية بسرعة عند تشغيل الهاتف في البرد.
 
لذا تأكد من شحنه بالكامل قبل مغادرة المنزل.
 
أبقه دافئًا
 
تتمثل إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها إبقاء هاتفك دافئًا وتجنب استنزاف البطارية في الاحتفاظ به في حقيبة واقية معزولة.
 
كما يمكن أن يساعد الاحتفاظ به في جيب آمن أيضًا، حيث سيستفيد من درجة حرارة جسمك.
 
قم بإيقاف تشغيله
 
إذا كان ذلك ممكنًا، فإن أسهل طريقة لمنع هاتفك من التوقف عن العمل بسبب البرد هي إيقاف تشغيله.
 
كذلك يمكنك الحفاظ على بطارية هاتفك عن طريق تشغيل وضع الطاقة المنخفضة وإيقاف تشغيل خدمات الموقع وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
 
ويمكنك أيضًا تشغيله في وضع الطيران، الذي سيظل يتيح لك الوصول إلى التطبيقات التي لا تتطلب اتصالًا بالإنترنت.
 
حفظ نسخة احتياطية
 
إذا كنت بحاجة إلى الخروج في ظروف باردة جدًا، فبخلاف التأكد من شحن هاتفك، هناك شيء آخر يجب عليك فعله وهو عمل نسخة احتياطية لبياناتك لتجنب أي خسارة أو ضرر بسبب تأثير البرد على الهاتف.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

نصائح

برودة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
Play
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
Morning Live
Play
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
Play
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
Play
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
Play
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
Play
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
Play
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
Play
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
Play
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
Morning Live
Play
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
Play
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
Play
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
Play
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
Play
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
Play
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
Play
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
اخترنا لك
اكتشاف غامض.. لغز جديد وغير مفسر في أعماق المحيط الهادئ
12:45 | 2025-01-08
احذر من هذه المكالمات.. تسعى لسرقتك
10:49 | 2025-01-08
"الاعتداءات الجنسية" لـ الفايد تهدد شرطة لندن
09:19 | 2025-01-08
أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين الإلكتروني.. هل تعرفها؟
08:59 | 2025-01-08
لقطات مرعبة.. النيران تحاصر عائلة بمنزلهم في كاليفورنيا (فيديو)
07:53 | 2025-01-08
هل يسيطر عليك غضبك؟ خطوات فعّالة للتخلص من عدو السعادة
03:00 | 2025-01-08
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.