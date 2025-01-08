5 نصائح للحفاظ على هاتفك في الطقس البارد

نيوز – منوعات

نعلم أن الهواتف الذكية يمكن أن تتضرر عندما تُترك في الخارج في يوم صيفي حار، إلا أن الأمر نفسه ينطبق على البرد.

الخبراء مستخدمي الهواتف المحمولة من أن البرد يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لأجهزتهم.

تأثير البرد على الهواتف

معظم بطاريات الهواتف مصنوعة من الليثيوم، وتعتمد على التفاعلات الكيميائية لإبقاء هاتفك قيد التشغيل.

وفي البرد، تتباطأ هذه التفاعلات أو تتوقف تمامًا، حيث يعتقد هاتفك أن بطاريتك لم تعد صالحة.

كذلك، إذا تُركت لفترة طويلة في البرد، يمكن أن تتشقق البطاريات القلوية أو حتى تنفجر.

والأسوأ من ذلك أن العلماء ليس لديهم أي فكرة عن سبب عدم قدرة بطاريات الليثيوم أيون على التعامل مع البرد بشكل جيد.

كذلك، قد تؤدي درجات المنخفضة إلى تمدد أو انكماش المكونات الداخلية للهاتف؛ ما قد يؤدي إلى مشاكل في الاتصال بين الأجزاء الإلكترونية.

كما يمكن أن تؤدي البرودة الشديدة إلى تراجع أداء المعالج بشكل مؤقت؛ ما يؤدي إلى تباطؤ الهاتف أو تجمده في بعض الحالات.

وتقول شركة أبل إن طرز آيفون تعمل بشكل أفضل بين 0 و35 درجة مئوية.

وأي شيء أقل من ذلك يمكن أن يقصر مؤقتًا من عمر البطارية ويضعف قدرة الهاتف على تنظيم درجة .

وأظهرت الدراسات أنه عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، يمكن أن يكون الضرر الذي يلحق ببطاريات الهاتف والشاشات غير قابل للإصلاح.

أما عند درجة حرارة أقل 30 تحت الصفر، فإن الهاتف يتعطل بشكل كامل.

ومع ذلك، في أغلب الأوقات يتم تشغيل الهواتف مرة أخرى إذا حصلت على القليل من الوقت للتعافي من قضمة الصقيع.

هناك خمسة أشياء يمكن القيام بها لمنع الهواتف من التجمد والتصلب، وهي:

لا تترك هاتفك في السيارة:

يمكن أن يتسبب هذا في تلف دائم لهاتفك بسبب تكاثف الماء داخله بمجرد إدخاله من جو بارد إلى دافئ.

لذلك، إذا تركت هاتفك في البرد لفترة طويلة، فتأكد من السماح له بالعودة إلى درجة حرارة الغرفة قبل تشغيله أو شحنه مرة أخرى.

اشحنه قبل أن تخرج

من الصعب تجنب استنزاف البطارية بسرعة عند تشغيل الهاتف في البرد.

لذا تأكد من شحنه بالكامل قبل مغادرة المنزل.

أبقه دافئًا

تتمثل إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها إبقاء هاتفك دافئًا وتجنب استنزاف البطارية في الاحتفاظ به في حقيبة واقية معزولة.

كما يمكن أن يساعد الاحتفاظ به في جيب آمن أيضًا، حيث سيستفيد من درجة حرارة جسمك.

قم بإيقاف تشغيله

إذا كان ذلك ممكنًا، فإن أسهل طريقة لمنع هاتفك من التوقف عن العمل بسبب البرد هي إيقاف تشغيله.

كذلك يمكنك الحفاظ على بطارية هاتفك عن طريق تشغيل وضع الطاقة المنخفضة وإيقاف تشغيل خدمات الموقع وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

ويمكنك أيضًا تشغيله في وضع الطيران، الذي سيظل يتيح لك الوصول إلى التطبيقات التي لا تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

حفظ نسخة احتياطية

إذا كنت بحاجة إلى الخروج في ظروف باردة جدًا، فبخلاف التأكد من شحن هاتفك، هناك شيء آخر يجب عليك فعله وهو عمل نسخة احتياطية لبياناتك لتجنب أي خسارة أو ضرر بسبب تأثير البرد على الهاتف.