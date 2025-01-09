حرائق كاليفورنيا.. "عواصف النار" تتسبب بنزوح مئات المشاهير في هوليود

وكانت جيمي لي كيرتس وماندي مور وماريا شرايفر ومشاهير آخرون من بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أجبروا على إخلاء منازلهم هربا من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة والتي اندلعت في أنحاء لوس أنجلوس .والتهم الحريق الذي اندلع صباح الثلاثاء في غابات لوس انجلوس حوالي 5 الاف هكتار في باسيفيك باليساديس، وهو حي خلاب بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الشاطئيتين، وهو موطن للعديد من السينما والتلفزيون والموسيقى.وكتبت شرايفر، الصحافية والسيدة الأولى السابقة لولاية كاليفورنيا عندما كانت متزوجة من الحاكم السابق أرنولد شوارزنيجر، على موقع إكس: "أمر مفجع ومدمر ويتجاوز التصور. لقد اختفى كل شيء. حيّنا ومطاعمنا".قال الممثل جيمس وودز، في اليوم التالي لإخلاء منزله في باسيفيك باليساديس، "كل المنازل المحيطة بنا كانت تحترق"، واضاف وودز، المعروف بأدواره في فيلمي "أشباح ميسيسيبي" و"أي يوم أحد": "كنا في الواقع في مركز الحريق بالضبط عندما بدأ. كان هناك الكثير من الفوضى. كان الأمر أشبه بجحيم".وتسببت الكارثة في تعطيل العديد من فعاليات هوليوود في الوقت الذي كان يبدأ فيه موسم الجوائز السنوي، وقال المنظمون إن حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الذي كان مقررا نهاية هذا الأسبوع تأخر لمدة أسبوعين، كما تأجل الإعلان عن ترشيحات الأوسكار الأسبوع المقبل لمدة يومين.قالت ماندي مور، المعروفة بمسلسلها التلفزيوني "هذا نحن"، إنها وعائلتها اضطروا إلى إخلاء منازلهم بسبب اقتراب ألسنة اللهب.ويحد منطقة باسيفيك باليساديس المحيط الهادئ وتحيط بها جبال سانتا مونيكا، ويبلغ متوسط سعر المساكن فيها 4.5 مليون دولار، وهي موطن للمشاهير بالإضافة إلى فيلا جيتي، أحد أكثر المتاحف شهرة في لوس أنجلوس، بحسب رويترز.كانت هناك حرائق أخرى - إلى جانب حريق باليساديس - مشتعلة في أنحاء المدينة، وتم إلغاء تصاريح التصوير في باسادينا ومناطق أخرى شرق لوس أنجلوس، فيما توقف إنتاج برامج تلفزيونية بما في ذلك "جيمي كيميل لايف" و"تشريح جراي"، كما تم إلغاء العروض الأولى للعديد من الأفلام، كما منعت سلطات المدينة الوصول العام إلى لافتة هوليوود الشهيرة في التلال المطلة على لوس أنجلوس.وقال الممثل مارك هاميل، المعروف بأدائه دور لوك سكاي ووكر في سلسلة أفلام "حرب النجوم"، إن الحريق كان "الأكثر فظاعة" منذ عام 1993.وقال عبر حسابه على موقع إنستغرام إنه أخلى منزله في ماليبو مساء الثلاثاء مع زوجته وكلبه، مبينا إن "حرائق صغيرة اندلعت على جانبي الطريق أثناء اقترابنا من الطريق السريع على ساحل المحيط الهادئ".