ما علاقة النوم على البطن بالأحلام؟.. دراسة تجيب

ففي حين يُعتقد أن تناول الجبن قبل النوم قد يؤدي إلى أكثر حيوية، فإن الباحثين يشيرون الآن إلى أن وضعية الجسم أثناء النوم تلعب دورًا مهمًا في تشكيل محتوى الأحلام.في دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة Sleep and Hypnosis، شملت 63 متطوعًا طُلب منهم النوم إما على الجانب الأيسر أو الأيمن. بعد الاستيقاظ، ملأ المشاركون استبيانًا حول جودة نومهم، والأحلام التي رأوها، ومدى وضوحها، ومزاجهم في .أظهرت النتائج أن النوم على الجانب الأيسر يزيد من احتمالية رؤية الكوابيس، حيث أبلغ 40.9% من المشاركين عن مزعجة، مقارنة بـ14.6% فقط من الذين ناموا على الجانب الأيمن. أما المجموعة التي نامت على الجانب الأيمن، فقد تذكرت أحلامًا تحمل شعورًا بالراحة أو الأمان، لكنها أبلغت عن جودة نوم أقل عمومًا.ورغم صغر حجم العينة واعتماد النتائج على التقارير الذاتية، خلص الباحثون إلى أن هناك ارتباطًا بين وضعية الجسم أثناء النوم وطبيعة الأحلام، ما يشير إلى تأثيرات محتملة على وظائف الدماغ المرتبطة بالنوم.في عام 20224، أجرى باحثون من جامعة هونغ شيو يان في هونغ كونغ دراسة شملت 670 شخصًا بالغًا. وجدوا أن النوم على البطن يرتبط بأحلام أكثر وضوحًا، مثل رؤية أجسام فضائية، أو الوقوع في الحب، أو الشعور بالاختناق، أو إقامة علاقة مع شخص مشهور.وأشار الباحث كالفن كاي-تشينغ يو إلى أن هذه التأثيرات لا يمكن تفسيرها بالكامل بعوامل شخصية، مما يعزز الفرضية بأن وضعية النوم تؤثر بالفعل على طبيعة الأحلام.فإذا كنت ترغب في رؤية أكثر وضوحًا، قد يكون النوم على البطن أو الجانب الأيسر تجربة مثيرة - ولكن بحذر!