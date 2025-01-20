مصر.. ضبط أولياء أمور في وقائع غش بالامتحانات على طريقة "اللمبي"

جاء ذلك بعد يوم واحد من واقعة مشابهة، حيث قامت 3 سيدات بالوقوف بالطريق العام بجوار إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية وتلقين ذويهم إجابات امتحان إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.حيث أصدرت بيانا بشأن الواقعة، قالت فيه إنه تبين بالفحص أنه بتاريخ 18 يناير الجاري قامت الخدمات الأمنية المعنية بنطاق المدرسة المشار إليها بضبط السيدات الثلاث، بعد انتشار مقطع فيديو للواقعة، وتبين أنهن مقيمات بدائرة المركز، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة لمساعدة ذويهن في إجابات أسئلة لمساعدتهم على النجاح بالمادة.وتم تداول أنباء الواقعتين على نطاق واسع التواصل الاجتماعي، حيث تناولها البعض من جانب طريف ومؤكدين على تشابه ما تم في الواقعتين مع أحد مشاهد الفيلم الكوميدي الشهير "اللمبي" حينما أقدمت والدة اللمبي "عبلة كامل" بقراءة إجابات الأسئلة بامتحان نجلها عبر مكبر صوت خارج نافذة اللجنة التي يمتحن فيها.فيما علق آخرون عن واقعة إقدام "أولياء أمور" بوقائع غش لأبنائهم معتبرين أنها تدق ناقوس الخطر، حيث أصبح الغش بالامتحانات ظاهرة ليس بين الطلبة فحسب، بل أيضا على نطاق أكبر يشمل أولياء الأمور الذين يساعدون أبناءهم في مخالفة القوانين ومساعدتهم في الغش بأي طريقة ما يهدد المنظومة التعليمية ككل في .