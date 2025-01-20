Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يعتزم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مصاصو الدماء والزومبي والمستذئبون.. شخصيات أسطورية ام خيال

منوعات

2025-01-20 | 10:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مصاصو الدماء والزومبي والمستذئبون.. شخصيات أسطورية ام خيال
463 مشاهدة

مصاصو الدماء، الزومبي، والمستذئبون لم يعودوا مجرد شخصيات أسطورية، بل تظهر في عالم الطب حالات حقيقية ونادرة تستحق الدهشة. نقدم هنا عشر حالات طبية غريبة ومثيرة، ترتبط بأعراض غير مألوفة وظروف استثنائية.

متلازمة الرجل الحجرة
مرض وراثي نادر يُعرف طبيًا بـ"Fibrodysplasia ossificans progressiva". يحدث بسبب طفرة في الجين ACVR1، مما يؤدي إلى تحول الأنسجة اللينة مثل العضلات والأربطة إلى عظام تدريجيًا، ما يتسبب في تصلب الهيكل العظمي والتصاق المفاصل.

يُصيب هذا المرض شخصًا واحدًا من بين كل مليوني شخص حول العالم، ولا يتوفر علاج نهائي له. التدخل الجراحي لإزالة العظام الزائدة قد يُفاقم الحالة بدلاً من تحسينها.

متلازمة الجثمان السائر
تُعرف طبيًا بـ"Cotard’s Delusion"، وهي اضطراب نفسي يجعل المريض يعتقد أنه فاقد لأحد أعضائه أو ميت بالكامل.

قد يتوقف المصابون عن الأكل أو الاستحمام، ويميلون إلى قضاء أوقاتهم في المقابر، اعتقادًا بأنهم ينتمون إلى الموتى.

يعود سبب هذه المتلازمة إلى خلل في الدماغ يعوق القدرة على ربط الوجوه بالمشاعر. تُعالج الحالة بالأدوية أو العلاج بالصدمات الكهربائية في بعض الحالات.

حساسية البرد
تصيب هذه الحالة النادرة البعض، حيث يؤدي التعرض للهواء أو الماء البارد إلى استجابة تحسسية شديدة، تشمل حكة وانتفاخ الجلد. في الحالات المتقدمة، قد يحدث انتفاخ في الحلق واللسان، مما يشكل خطرًا على الحياة. تُستخدم مضادات الهيستامين للتخفيف من الأعراض.

متلازمة الرجل الشجرة
حالة طبية تُعرف بـ"Epodemodysplasia Verruciformis"، تتسبب في ظهور زوائد جلدية كثيفة تُشبه لحاء الأشجار، خاصة على الأطراف. تنجم عن طفرة جينية تُحفز حساسية شديدة لفيروس الورم الحليمي البشري. الأعراض قد تُعالج جزئيًا، لكن الحالة نفسها ليس لها علاج نهائي.

مرض أطفال القمر
يطلق عليه علميًا "Xeroderma Pigmentosum"، وهو مرض يجعل الجلد حساسًا للغاية للأشعة فوق البنفسجية. يضطر المصابون إلى تجنب التعرض المباشر للشمس لحماية أنفسهم من الإصابة بسرطان الجلد. ينتج المرض عن طفرة جينية تُعطل عمل الإنزيمات المسؤولة عن إصلاح أضرار الحمض النووي الناتجة عن الأشعة.

داء الفيل
مرض يصيب الجهاز اللمفاوي بسبب انسداد الأوعية، مما يؤدي إلى تورم الجلد والأنسجة بشكل ملحوظ. تُعد الطفيليات التي ينقلها البعوض من الأسباب الشائعة لهذا المرض. يُصاب به أكثر من 40 مليون شخص حول العالم، ويمكن علاجه بالأدوية المضادة للطفيليات أو التدخل الجراحي.

متلازمة الاستئذاب
حالة يُعرف عنها زيادة نمو الشعر بشكل غير طبيعي في الجسم بالكامل، وهي تُعرف طبيًا بـ"Hypertrichosis". قد تكون الحالة وراثية أو نتيجة لتناول أدوية لها آثار جانبية. المصابون يولدون بشعر يغطي أجزاء كبيرة من أجسامهم.

أطفال القمر حساسية الماء
تُعرف طبيًا بـ"Aquagenic Urticaria"، وهي حالة نادرة للغاية تجعل المصابين يعانون من تهيج الجلد عند ملامسته للماء. رغم أن السبب الدقيق لهذه الحساسية غير معروف، يُعتقد أن المكونات الكيميائية أو الشوائب الموجودة في الماء قد تلعب دورًا. العلاج يعتمد على تطبيق مراهم موضعية لتخفيف الأعراض.

متلازمة يد الفضائي
حالة نادرة تجعل إحدى اليدين تتحرك بشكل مستقل دون إرادة الشخص. تُعرف بـ"Alien Hand Syndrome"، وغالبًا ما تحدث نتيجة إصابات دماغية أو عمليات جراحية. لا علاج محدد للحالة، لكنها تتطلب عناية خاصة.

متلازمة اللهجة الأجنبية
اضطراب نادر يحدث بعد إصابة في الدماغ، يجعل المصاب يتحدث بلهجة تختلف عن لهجته الأصلية. يتغير النطق والصوت بشكل غير إرادي. يمكن للمصابين تحسين حالتهم من خلال جلسات تدريب على النطق.

هذه الحالات النادرة تعكس غرابة وتعقيد الطب، وتُظهر كيف يمكن أن تتداخل الأساطير والحقائق في كشف أبعاد جديدة للعالم البشري.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

مصاص الدماء

حساسة الماء

اطفال القمر

المستذئبون

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
Play
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
Play
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
Play
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
Play
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
Play
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
Play
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
اخترنا لك
ياسمين عبد العزيز تلغي عزاء والدها.. هل الصحافة المصرية تتاجر بوفاته؟ 
12:38 | 2025-01-20
إنستغرام تطلق "Edits"
11:15 | 2025-01-20
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال.. دراسة توضح
10:28 | 2025-01-20
رجل بجلد رمادي يثير دهشة الأطباء
09:39 | 2025-01-20
مصر.. ضبط أولياء أمور في وقائع غش بالامتحانات على طريقة "اللمبي"
08:26 | 2025-01-20
جريمة بشعة.. زوج يذبح زوجته وابنه ذو الأربع سنوات
07:42 | 2025-01-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.