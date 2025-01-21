ابتز خطيبته لخمس سنوات.. "هشام جوجل" يحاول الانتحار داخل المحكمة!

وفور قفزه من الطابق الرابع بالمحكمة، تم نقل المتهم هشام الشهير بـ"هشام جوجل"، إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وإسعافه من الإصابات المتفرقة التي ألمت به.وشغل "هشام جوجل" المصريين التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوع بعد منشور لشخص يدعى "مصطفى الأعسر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي نشر صورة الأول وقصته مع ابتزاز خطيبته على مدار 5 سنوات بعد فسخ خطوبتهما، حيث تم تداول المنشور ومشاركته بشكل كبير قبل أن تتدخل السلطات وتلقي القبض على المتهم.وقال شقيق الفتاة التي تعرضت للابتزاز في منشوره: "أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو هشام من محافظة الفيوم، وصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها".كما أضاف شقيق ضحية الابتزاز: "أنا بكتب البوست ده بعد ما فاض بينا الكيل، وبحاول إني أوصل الصوت لمؤسسات الدولة والجهات المسؤولة والإعلام والمنظمات الحقوقية والمنظمات النسوية، ياريت لو حد يقدر يساعدنا، يكون مشكور جدًا".إلى ذلك، تفاعل رواد مواقع التواصل مع قصة الشاب المبتز وشبهها البعض بقصة الطالبة "نيرة أشرف" التي قتلها زميلها أمام جامعة المنصورة قبل سنوات بعد رفضها الارتباط به، حيث اعتبروا أن "هشام جوجل" هو شخص غير متزن نفسيا حيث طارد خطيبته السابقة لسنوات، ثم محاولته الانتحار في أمام الجميع في مشهد صادم.