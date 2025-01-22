العلاج المبكر للسمنة يقلل من خطر الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة

ويتضمن العلاج المدروس دعم الأطفال المصابين بالسمنة وأسرهم، والعلاج مصمم لتحفيزهم على اتباع أنظمة غذائية صحية، وممارسة الرياضة، وعادات النوم، وهو ما يُعرف باسم "العلاج السلوكي لأسلوب الحياة".ووفق "ساينس دايلي"، تقتصر فوائد إنقاص الوزن للأطفال والمراهقين على جوانب الجسدية، أما بالنسبة للاكتئاب والقلق فالحال ليس كذلك.وأجريت الدراسة في كارولينسكا، وقالت إميليا هاغمان الباحثة الرئيسية: "النتائج جيدة للغاية".وتظهر الدراسة أن الأطفال المصابين بالسمنة الذين يستجيبون للعلاج يواجهون أيضاً خطراً أقل للوفاة المبكرة.وكانت أبحاث سابقة قد أظهرت أن الأطفال المصابين بالسمنة لديهم خطر وفاة أعلى بكثير في مرحلة البلوغ المبكر، وكانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الانتحار والحالات الجسدية.وكان أكثر من ربع الوفيات مرتبطاً بالسمنة.وقالت الدكتورة هاغمان: "هذا يؤكد أهمية توفير العلاج المبكر، لأننا نعلم أن التدخل في الوقت المناسب يزيد من احتمالات النجاح، ويساعد في التخفيف من المخاطر الصحية طويلة الأمد المرتبطة بالسمنة".ومع ذلك، فإن خطر القلق والاكتئاب لم يتغير في مرحلة البلوغ المبكر.