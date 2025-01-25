لتفادي هذه الأمراض.. كم نحتاج من الماء يوميا في الشتاء؟

وتشير الطبيبة، إلى أن زيادة شرب الماء دون حاجة الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والصداع.وتقول: "يحتاج الإنسان في موسم البرد في المتوسط، إلى شرب 0.7-1.2 لتر في اليوم، وفي الصيف 1.2- 1.7 لتر، ويمكن لخبير التغذية تحديد الجرعة بدقة أعلى".وتوصي الطبيبة بتناول الماء حسب الحاجة وليس "صب الكمية المنشودة ومقدارها 2 لتر".ويجب أن يفهم كل شخص أن كمية الماء التي يجب تناولها في اليوم تحسب بصورة فردية، وتعتمد على نمط حياته ونشاطه وعمله وعوامل أخرى.واضافت: "علاوة على ذلك، عند شرب الماء بطريقة غير صحيحة، يزداد العبء على الكلى ويزداد حجم الدم المتداول، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة والصداع".